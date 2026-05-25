В Тарко-Сале дополнительно отсыпали несколько подтопляемых участков

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале продолжает действовать режим повышенной готовности. Накануне уровень воды в реке Пяку-Пур составил 980 сантиметров при критическом в 1 020 сантиметров, и поэтому власти приняли решение отсыпать несколько подтопляемых участков.

- Всю ночь спецтехника отсыпала несколько подтопляемых участков. Принимают все необходимые меры. Сил и средств для этого достаточно. Мониторинг ситуации и уровня воды ведется постоянно, - прокомментировали в администрации Приуральского района.

Сейчас уровень повышения воды отмечен на нескольких участках, в том числе на улицах Труда и Рябиновая. Также под угрозой - промышленная зона и территория со стороны аэропорта. Речи о масштабном подтоплении нет!

Напоминаем, что с утра глава муниципалитета Кирилл Трапезников провел заседание КЧС, во время которого были определены задачи на сегодняшний день.

