Семья Микушевых из Ноябрьска остановила сбор денежных средств на лечение онкобольной дочери

Родители Ксюши Микушевой закрыли сбор денежных средств. Фото предоставлено родителями девочки

Долгое время Юлия и Игорь Микушевы были погружены в череду испытаний, потрясений, нелегких решений. Помимо имеющихся проблем и недостаточной суммы для полного лечения дочери, они попадали под хейт, проклятия и даже угрозы. У Ксюши нейробластома четвертой степени. Исчерпав все имеющиеся медицинские ресурсы и попытки вылечить дочь в России, им пришлось экстренно уезжать в Израиль. Малышку взяли в клинику Шиба даже без необходимой предоплаты, так как жизнь ребенка дороже, да и уже то положение, когда дорога каждая минута.

Семья вынужденно обратилась к народу с просьбой о финансовой помощи. Ежедневно на счет поступало по 50-80-100 тысяч, однако до требуемой суммы в 50 млн было еще далеко. Но совсем недавно в жизни девочки произошло настоящее чудо. Меценат, который предпочел остаться анонимным, перевел 15 млн рублей, а сегодня папа и мама Ксюши поделились очередными радостными новостями о том, что сбор денежных средств и вовсе закрыт.

– У нас замечательная новость! Также на конфиденциальных условиях и строгой анонимности, нам предоставлены гарантии в оказании финансовой помощи на получении полноценного лечения в случае нехватки собранных средств, – сказал папа Ксении.

Затем он добавил, что в связи с этим они останавливают сбор и благодарят всех, кто оказывал и оказывает поддержку.

– Мы на трудном пути, но у дочки столько «болельщиков», что вера в победу с каждым днем только усиливается, – отметил отец девочки.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как Микушевы столкнулись со страшным недугом. И о том, что им уже пришлось пройти и пережить.