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Общество12 сентября 2023 16:43

Семья Микушевых из Ноябрьска остановила сбор денежных средств на лечение онкобольной дочери

Маленькая Ксюша находится в Израиле и сейчас проходит курс химиотерапии
Екатерина БАЙКАЛОВА
Родители Ксюши Микушевой закрыли сбор денежных средств. Фото предоставлено родителями девочки

Родители Ксюши Микушевой закрыли сбор денежных средств. Фото предоставлено родителями девочки

Долгое время Юлия и Игорь Микушевы были погружены в череду испытаний, потрясений, нелегких решений. Помимо имеющихся проблем и недостаточной суммы для полного лечения дочери, они попадали под хейт, проклятия и даже угрозы. У Ксюши нейробластома четвертой степени. Исчерпав все имеющиеся медицинские ресурсы и попытки вылечить дочь в России, им пришлось экстренно уезжать в Израиль. Малышку взяли в клинику Шиба даже без необходимой предоплаты, так как жизнь ребенка дороже, да и уже то положение, когда дорога каждая минута.

Семья вынужденно обратилась к народу с просьбой о финансовой помощи. Ежедневно на счет поступало по 50-80-100 тысяч, однако до требуемой суммы в 50 млн было еще далеко. Но совсем недавно в жизни девочки произошло настоящее чудо. Меценат, который предпочел остаться анонимным, перевел 15 млн рублей, а сегодня папа и мама Ксюши поделились очередными радостными новостями о том, что сбор денежных средств и вовсе закрыт.

– У нас замечательная новость! Также на конфиденциальных условиях и строгой анонимности, нам предоставлены гарантии в оказании финансовой помощи на получении полноценного лечения в случае нехватки собранных средств, – сказал папа Ксении.

Затем он добавил, что в связи с этим они останавливают сбор и благодарят всех, кто оказывал и оказывает поддержку.

– Мы на трудном пути, но у дочки столько «болельщиков», что вера в победу с каждым днем только усиливается, – отметил отец девочки.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как Микушевы столкнулись со страшным недугом. И о том, что им уже пришлось пройти и пережить.

ЗДОРОВЬЕ