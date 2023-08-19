«Думали остеохондроз, а оказалась нейробластома»: трехлетняя Ксюша из Ноябрьска борется со страшным недугом

Ксюша со своим любимым папой. Фото предоставлено родителями девочки.

Игорь и Юлия Микушевы – среднестатистическая семья из Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа. У пары двое детей: маленькая дочка и школьник сыночек. Вот только в одночасье жизнь Игоря и Юлии перевернулась. Привычная реальность поменялась на сплошные потрясения и ноющую боль в сердце. У трехлетней Ксюши – рак последней стадии. В России врачи девочке помочь не могут. Чтобы дать ребенку шанс на новую жизнь нужно ехать в Израиль. Собравшись с силами, глава семейства рассказал корреспонденту «КП-Ямал» душещипательную историю их борьбы с недугом и о том, как они живут теперь.

БОЛЬ РАЗРЫВАЛА ГРУДНУЮ КЛЕТКУ

Папа Ксюши участвовал в СВО, находился под Мариуполем и о печальных новостях узнал от своего командира 9 января.

– Он сказал, чтобы я оформлял отпуск и отправлялся домой, так как у меня заболела дочь. Я подумал, что ребенок подхватил простуду. Позвонил жене, а она сообщила мне об опухоли. Нужно ехать в столицу, – начал говорить отец.

Папа Ксюши до всех событий был на СВО, но как только из дома пришла печальная весть, тут же сорвался домой. Фото: соцсети отца Ксюши

Эмоций от услышанного было столько, что боль разрывала грудную клетку на кусочки и хотелось рыдать. В таком же состоянии была и его жена. Из-за отсутствия отца домаи болезни дочери сыну Микушевых пришлось оставаться с бабушками и дедушками.

ПОСЛЕДНЯЯ СТАДИЯ

3 января 2023 года семья Микушевых запомнит на всю жизнь. Именно в этот день малышка Ксюша впервые пожаловалась на сильную боль в ножке. Только тогда родители не представляли, чем обернется этот тревожный звоночек. Маму с Ксюшей госпитализировали в местную ноябрьскую больницу, где им поставили обычный остеохондроз.

– Через несколько дней врач заподозрил что-то неладное. Было принято решение сделать компьютерную томографию, которая показала новообразование. Нас тут же по квоте отправили на лечение в медико-хирургический центр имени Пирогова в Москву, – вздыхая, вспоминает отец.

Московские медики у Ксюши взяли биопсию и озвучили страшный диагноз – нейробластома. Рак на последней стадии.

Врачи России бессильны перед диагнозом Ксении, однако все равно поддерживают, помогают и верят в положительный исход. Фото предоставлено родителями

– Почти сразу начали лечение. Нам назначили протокол на шесть курсов химиотерапии, и после нее опухоль стала значительно меньше. Из-за этого у нас появилась капля надежды на то, что опухоль «залечим» здесь, в Москве, – говорит папа девочки.

Но радоваться было рано. Семью отправили обследоваться в Санкт-Петербург, где их ожидало еще одно страшное испытание.

– Обследование показало, что кости все «светятся». То есть метастазы уже во всех костях. Мы вернулись с этими новостями в Москву, у Ксюши ухудшилось состояние. Врачи снова назначили курс химиотерапии, но и тут все пошло не так, – продолжает глава семейства. - Прокапаться удалось только три дня, затем появились очаги в голове и болезнь показала всю свою силу. В Москве врачи развели руками и сказали, что в этой ситуации беспомощны.

ШАНС ЕСТЬ

Несмотря на то, что в России малышке помочь не могут, родителей поддерживают близкие, знакомые и даже незнакомые люди. А еще с ними на связи находится волонтер, который когда-то проходил такой же путь со своим ребенком и теперь помогает детям, оказавшимся в аналогичной ситуации.

– Мне говорили, что из 20 детей с таким же диагнозом, как у Ксюши, 18 удалось спасти. Двое умерли: одного изначально неправильно лечили, а у второго все было очень серьезно. Но у нас шанс есть! – надеется папа.

Малышка жизнерадостная, несмотря на то, что борется с тяжелым недугом. Фото предоставлено родителями

Ксюша на данный момент находится в Москве в отделении паллиативного лечения. По словам отца, состояние дочери его сначала пугало, но сейчас Ксюша бодра, весела и лишь изредка, вскользь, упоминает о ножке. Температура была несколько дней назад, а теперь ее нет.

- Все шансы есть на то, что мы вылечимся! – добавил папа.

КОГДА КСЮША БЫЛА ЭМБРИОНОМ

Чаще всего онкология передается по наследству, но в случае с Ксюшей, в роду онкобольных никогда не было.

– В роду ни у жены, ни у меня никто не болел онкологией. Это сбой ДНК, когда Ксюша была эмбрионом. Случилась генетическая поломка. И эту опухоль невозможно обнаружить на ранней стадии. Да и прогрессирует она быстро, чуть ли не ежедневно. За этим не уследить, – объясняет отец.

До болезни Ксюша ходила в садик. На фото она с братом и со своей мамой. Снимок предоставлен родителями ребенка.

Обследования ребенок проходил постоянно. Родители заботились о здоровье малышки. Ни на одном визите к врачу признаков рака не было.

– Узи ничего не показывало, другая диагностика тоже. Возможно, она и была уже, но может до такой степени мелкая, что ее невозможно диагностировать. Единственное, что нас смутило: Ксюша часто начала болеть. То ОРВИ, то ангина. То ли иммунитет упал, а может и прививка, которую ранее ставили, спровоцировала подобное. А еще она у нас ковидом переболела. Тесты были положительными, – продолжает папа.

СУММЫ ВСЕ РАВНО НЕ ХВАТИТ

Лечение онкологии – дело не из дешевых. Чтобы попасть на операцию и попытаться вернуть ребенка к обычной жизни, необходимо несколько десятков миллионов рублей.

– На 2020 год с таким же диагнозом и такой же стадией сумма лечения составляла 50 миллионов рублей. Это, безусловно, огромная сумма, – вздыхает Игорь Микушев.

Обращаться за помощью пришлось буквально ко всем. Начался денежный сбор, который идет по сей день. Семья уверена, что сумму собрать реально. А местные врачи хоть и не могут помочь в исцелении ребенка, держат с семьей связь. Более того, проблема Микушевых на контроле и у главы Ямала – Дмитрия Артюхова.

КОМ В ГОРЛЕ

Папа Ксюши расчувствовался и сказал, что тронут отношением и теплом людей. После того, как в социальных сетях родители рассказали историю ребенка и объявили денежный сбор, неравнодушных оказалось сотни, а то и тысячи. Они репостят информацию о Ксюше, переводят деньги, поддерживают словами, которые в этой ситуации не менее дороги финансовых вложений.

– У меня ком в горле от благодарности. Сообщения льются рекой, я не на все сразу успеваю отвечать, но обязательно, когда есть минутка, отвечаю!, – комментирует отец.

Семья надеется, что после лечения в Израиле все вернется на круги своя и вновь будут семейные праздники, обычные будни и здоровье. Фото: соцсети мамы девочки

Опускать руки семья не собирается. Они настроены по боевому и не допускают плохих мыслей ни на секунду. Ксюшу ждут в садике, в семье, в родном городе. Да и родной брат переживает за девочку, каждый день спрашивая: «Пап, а она же будет жить, да?».

– Я твердо отвечаю да, сынок! Другого варианта я и не рассматриваю!, – вздохнув, подытожил рассказ Игорь Микушев.

ПОМОЧЬ КСЮШЕ

Если вы хотите помочь маленькой Ксюше отправиться в Израиль и попробовать получить лечение, а значит и шанс на новую жизнь, то можно перевести денежные средства по реквизитам, представленным ниже. Все документы о заболевании девочки находятся на руках корреспондента «КП-Ямал». Также мы будем следить за ходом лечения малышки и продолжим освещать историю борьбы сильной Ксюши с тяжелым недугом.

Микушева Ксения Игоревна

23.02.2020 г.р.

Нейробластома забрюшинного пространства с метастазами в костный мозг 4 стадия

Требуется лечение в Израиле

Реквизиты:

6764 5485 8257 2310 Газпром банк

2202 2061 9821 3220 Сбербанк

2200 2407 1604 7341 ВТБ

Перевод по номеру: 8-922-281-11-80

Получатель Ксюши - Юлия Александровна Микушева

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