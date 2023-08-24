«Вновь дали о себе знать мучительные боли»: трехлетняя Ксюша из Ноябрьска отправилась на лечение в Израиль

Ксюшу впереди ждет снова химиотерапия. Фото: соцсети родителей

История семьи Микушевых из Ямала потрясла не только север Тюменской области, но и всю страну. Трехлетняя Ксения еще недавно была абсолютно здоровым, жизнерадостным ребенком, однако в один роковой день все резко поменялось. Боль в ножке оказалась не остеохондрозом, который изначально ставили врачи, а нейробластомой, еще и четвертой степени. За жизнь малышки боролись местные врачи, но лечение, которое ей необходимо, в России нет. Помочь обещали врачи из Израиля, куда семья Микушевых прибыла пару дней назад.

С борта самолета Ксюшу встретила карета скорой помощи. По словам папы, их сразу отправили на анализы и нужные обследования, вот только сейчас о чем-то говорить пока рано. По приезду за границу ребенок затемпературил и вновь дали о себе знать мучительные боли. Сейчас важно привести в норму состояние, сбить температуру, снизить болевой синдром. Затем малышке проведут процедуру под наркозом, затем пройдет консилиум, где определят план дальнейшего лечения. Говорить о том, что все это будет быстро – рано. На стабилизацию здоровья девочки, выход в стойкую ремиссию могут потребоваться месяцы, а то и годы.

Попасть в руки израильским врачам, можно сказать, было мечтой Микушевых. Тем более, что подобные случаи в их практике уже не раз были успешно вылечены. Вот только путь мамы и папы Ксюши до исцеления дочери слишком тернист. Каждый шаг дается с препятствиями и массой потрясений.

Из-за того, что семья обратилась к людям с просьбой о финансовой помощи и рассказала историю дочки, появились недоброжелатели, которые то и дело пытаются препятствовать в лечении ребенка. Недобросовестными оказались и некоторые фонды.

– Страничку жены и группу по сбору денежных средств заблокировали. Мы даже понимаем откуда растут ноги. Хотя мы отчитываемся за все поступления, предоставляем абсолютно все документы, отвечаем пишущим и интересующимся. Также в последние дни уменьшились и поступления, так как из-за блокировок страниц люди думают, что мы мошенники, – говорит глава семейства Игорь Микушев.

А еще на носу первое сентября и старший сын Микушевых отправится в первый класс. Вот только в новый важный жизненный этап он пойдет за ручку не с мамой и папой, а с близкими родственниками семьи. Но ребенок все понимает. Жизнь любимой сестренки на данный момент во главе угла. К тому же, на осенние каникулы родители обещали забрать мальчишку в Израиль.

ПОМОЧЬ КСЮШЕ

Если вы хотите помочь маленькой Ксюше попробовать получить лечение, а значит и шанс на новую жизнь, то можно перевести денежные средства по реквизитам, представленным ниже. Все документы о заболевании девочки находятся на руках корреспондента «КП-Ямал». Также мы будем следить за ходом лечения малышки и продолжим освещать историю борьбы сильной Ксюши с тяжелым недугом.

Микушева Ксения Игоревна

23.02.2020 г.р.

Нейробластома забрюшинного пространства с метастазами в костный мозг 4 стадия

Реквизиты:

6764 5485 8257 2310 Газпром банк

2202 2061 9821 3220 Сбербанк

2200 2407 1604 7341 ВТБ

Перевод по номеру: 8-922-281-11-80

Получатель Ксюши - Юлия Александровна Микушева