«Желают смерти!»: На семью трехлетней Ксюши с онкологией сыпятся угрозы и проклятия

Семья Ксюши борется не только с болезнью девочки, но и проклятиями, которые идут в их сторону. Фото предоставлено родителями девочки.

История трехлетней Ксюши Микушевой из Ноябрьска затронула сердца многих. Однако вместе с сотнями сочувствующих, появились и десятки проклинающих. Корреспонденту «Комсомольская правда – Ямал» Юлия Микушева рассказала, что к ним начали поступать угрозы от неизвестных.

По словам мамы девочки, это началось после того, как они объявили о начале сбора денежных средств для лечения дочки. Информация распространилась по средствам массовой информации, различным группам в социальных сетях. Яблоком разбора стало то, что ее муж участвовал в специальной военной операции.

– Сначала заблокировали мою страничку, а затем группу Ксюши. Пишут гадости, проклинают меня, мою дочь, всю семью. Желают нам смерти, – вздыхает мама Ксюши Микушевой.

Все это пошатнуло сбор на лечение. Он идет, но уже не так активно, как некоторое время назад. Волонтеры и неравнодушные люди стучатся во все двери. Пишут блогерам и чиновникам. Буквально на днях на крик о помощи отозвался департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа. Они обещали в короткие сроки рассмотреть варианты финансовой помощи и попросили у родителей Ксении документы.

Напомним, что у малышки нейробластома четвертой степени. Российские врачи сделали все, что было возможно. С паллиативным статусом девочку взяли в израильскую клинику. Лечение в стенах «Шиба» стоит более 50 млн рублей. Сейчас же собрана лишь небольшая часть. Несмотря на это, Ксюше провели необходимые обследования и уже начали делать химиотерапию.