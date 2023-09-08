«Страшно, особенно детям»: стаи злобных собак терроризируют жителей Аксарки

Собаки в Аксарке

Жители административного центра Приуральского района не на шутку встревожены ситуацией с бездомными собаками. По словам людей, псов развелось столько, что по ночам от их лая невозможно спать, а днем - спокойно пройти мимо.

- Уважаемая администрация, долго это будет продолжаться? Собаки по Аксарке бегают стаями! Примите уже наконец-то какие-то меры. От вашего отлова толку ноль, - жалуется местная жительница.

Фото: Андрей Платон

Особенно сильно людей беспокоит стая из восьми огромных собак, кочующих по селу. И, как правило, любимым местом отдыха у них являются детские площадки.

Фото: Анастасия Игорева

А еще животные не брезгают территорией детского сада - ходят туда, как к себе домой.

- Тоже видела их. И потом они направились по лестнице прямо на территорию детского сада, - говорит Елена Краева.

В качестве доказательства девушка разместила фото, на котором видно, как собаки мчатся в сторону дошкольного учреждения.

Фото: Елена Краева

- Действительно, неоднократно наблюдала такую картину на территории сада, - поддержала землячку Анастасия Харитонова.

- Пройти в детский садик невозможно. Стая собак бегают, - согласилась Раися Габдиева.

А Елена Трушникова пожаловалась на стаю псов, вот уже два месяца живущую в недостроенном доме на улице Первомайская. Как уверяет женщина, из-за этого ей страшно возвращаться домой, а особенно ее детям.

- На данный момент возвращаться домой страшно, особенно детям, особенно в темное время. Вот вроде бы живут собаки в своем аж трехэтажном доме с ограждением, вроде бы и не агрессируют на жильцов близлежащих домов, но факт ненормальности такого количества безнадзорных животных очень напрягает, - рассуждает северянка.

В свою очередь администрация Приуральского района сообщила Елене, что данная стая привита, и если псы начнут проявлять агрессию - отправятся в приют.

Также представители власти сообщили, что в селе регулярно производится отлов животных, которые, затем, помещаются в местный приют и проходят карантин, если это необходимо.

- Просим каждого, кто столкнулся с агрессивными животными, подавать заявки на отлов в департамент жилищно-коммунального комплекса по телефону 22-909, - обратились в мэрии к людям.

Обсуждая данную проблему, не все аксарковцы поддержали вариант с приютом, особенно после того, как об ужасах, творящихся в нем, стало известно жителям, властям и прокуратуре. Последние, кстати, уже наведывались в заведение и выявили там нарушение: несоответствие количества кошек и имеющихся для них мест.

Кроме того, у животных нет постоянного доступа к воде, кормление осуществляется не по графику, да и находятся хвостатые в неподобающих условиях.

Но все же большинство северян выступают за то, чтобы псы отправились в приют и остались там навсегда, ведь даже самая добродушная собака может напасть на человека, и предугадать это невозможно.