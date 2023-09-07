В аксарковском приюте для животных содержится в три больше кошек, чем положено

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Прокуратура Приуральского района обратила свой взор на приют для бездомных животных в Аксарке. Ведомство организовало проверку, в ходой которой были обнаружены нарушения.

- Установлено, что более полугода в приюте содержалось в три раза больше кошек, чем допускает его вместимость, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим прокуратура внесла главе местной администрации представление, а также направила иск в суд. По итогу заседания власти должны обеспечить приют достаточным количеством клеток для животных.

Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что предприниматель, ответственный за отлов животных в Аксарке, выплатит штраф за плохую работу.