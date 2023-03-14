Антисанитария и отсутствие еды: зоозащитники Аксарки вновь рассказали об ужасах, творящихся в местном приюте для животных

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Вокруг приюта для бездомных животных в селе Аксарка начинает разгораться нешуточный скандал. По словам людей, хвостатые содержатся в ужасных условиях, у них нет воды, еды, а еще за ними никто не ухаживает.

Так называемые первые звоночки прозвучали еще в начале марта. Местная жительница Татьяна Захарова, побывавшая в учреждении, рассказала в соцсетях о маленьких щенках, которых держат на улице при -20 градусах, облезшей кошке элитной породы и, как уже упоминалось выше, пустых мисках.

Спустя пару дней, 11 марта, появился еще один пост от женщины, в котором она уже более подробно рассказала весь ужас, происходящий в застенках приюта.

- В праздник, 8 Марта, мы, небезразличные люди, ходили в приют. Несмотря на то, что с нами был ребенок, а на улице стол мороз, нас долго держали за воротами. Если бы не глава, спасибо ему большое, мы туда и не попали бы, - начала свой рассказ женщина.

Накануне зоозащитница обращалась в администрацию с просьбой, чтобы ей разрешили приехать в приют покормить животных у брать за ними. Получив добро, северянка, прихватив корм и воду, отправилась в учреждение, но на входе ее отказались пускать. И если бы не разрешение от властей, внутрь она так бы и не попала.

Оказавшись на территории, сельчане отправились в помещение, где живут кошки. И, надо сказать, их ожидало зрелище не из приятных.

- Вот, смотрите, как издеваются над животными. Это страшно, - произносит женщина, показывая условиях, в которых живут хвостатые.

На полу стоят множество грязных лотков, а также кастрюля и тазик, в которых, судя по всему, должны быть еда и вода. Кстати, завидев людей, животные начали истошно мяукать и тянуть к ним лапки через решетку. Очевидно, что кошки предоставлены сами себе и могут лишь мечтать о ласке.

Позже в комментариях отписались и другие жители, тоже некогда побывавшие в приюте. Их мнение обо всем происходящим было ничуть не лучше.

- Как будто побывали на зоне. Все огорожено, пропуска нет, даже отдать корм некуда, положить, не то чтобы помочь животным, почистить лотки и пообщаться. У меня, честное слово, сложилось первое впечатление, что там проводят какие-то испытания на животных, - сказала Татьяна Чебановская.

- Питомник действительно заброшен, животные предоставлены сами себе. Голодные, грязные, сидят в своих фекалиях, - подчеркнула Мария Педяшева-Соловьева.

Кстати, по словам сельчан, в последнее время в Аксарке начали пропадать домашние питомцы. Не исключено, что они оказываются именно там.

Разумеется, после такого за дело взялась района администрация. По итогу проведенной проверки вскрылось не одно нарушение.

Оказывается, кормление и поение животных проходит не по графику - ежедневно в 11:00 и 17:00, а как получится. Кроме того, некоторые питомцы содержались в неподобающих условиях.

- Все это мы не оставим без внимания. Руководству приюта велено устранить все замечания до 16 марта, - прокомментировали в мэрии.

Кстати, в этот день жители Аксарки могут посетит учреждение совместно с представителями власти, чтобы убедиться в качестве выполненных работ.