«В какой же ад они попадают»: зоозащитники Аксарки рассказывают об ужасных условия в местном приюте для животных

Фото: соцсети

Уже немало было сказано о жестокости отдельных ямальцев к братьям нашим меньшим. Нерадивые хозяева выбрасывали животных на загородных трассах, выбивали им зубы, засовывали в бутылку и оставляли умирать в снегу и прочее.

Как правило, такие животные попадают в приюты, где за ними должны ухаживать, но на практика все оказывается совсем по-другому. И вот, запуганный прежним владельцем четвероногий, вновь оказывается в недобрых руках. Именно это произошло с хвостатыми, обитающими в приюте села Аксарка.

Подняла тревогу местная жительница. Побывав в учреждении, северянка осталась в ужасе от увиденного и, не желая закрывать глаза на происходящее, опубликовала гневный пост в соцсетях.

- Маленькие щенята, у которых шерсти то почти нет, посажены в вольер на улице при -20 и ниже, - возмущается девушка.

В качестве доказательств она выложила фото добродушных малышей, выглядывающих из-за решетка. Земля, на которой стоят щенки, полностью промерзла, кроме того, по краям вольера образовался лед, который уж точно не добавляет тепла.

Фото: соцсети

- Кто сдал британца? Вам его не жалко? Так посмотрите, что с ним стало, - продолжает рассказывать северянка.

На следующем снимке девушка показала облезшего и грязного кота, некогда бывшего пушистым и красивым.

Фото: соцсети

- Остальное не выкладываю. Плакать будете. После сухого корма ни собачкам, ни кошкам не дают воды. В результате кошкам не хватает влаги умыться, поэтому у них вся шерсть пожухлая. Страшно. Кто оставляет котят, подумайте, в какой ад они попадают, - заключила зоозащитница.

Данное сообщение настолько возмутило ямальцев, что они потребовали от властей организовать проверку. В итоге администрации ничего не оставалось делать, как подчиниться.

- Мы провели проверку 3 марта. Произведен осмотр вольера, в котором содержатся щенята. В нем предусмотрены превентивные меры по утеплению. Для щенят дополнительно увеличен слой подстилающего материала (сена), предусмотрена замена на уплотненную шторку в конуру, в которую тоже дополнительно добавлено сено, - прокомментировали в мэрии.

Чтобы не быть голословными, власти опубликовали фото, на котором и вправду видно, что щенкам положили сено, и не маленький слой, а большое количество.

Однако северянам этого показалось мало. По мнению людей, просто создать комфортные условия для животных не достаточно, надо поддерживать их регулярно.

А еще ямальцы попросили прокомментировать ситуацию с водой и злобным ветеринаром, но ответа так и не последовало.