На Ямале задержали мужчину, устроившего пальбу по приставам из-за нежелания покинуть разваливающийся деревянный дом

Дом, в который хотят переселить Марата. Фото: соцсети

История о приставах и о мужчине, который не хотел выселяться из собственного дома и устроил стрельбу после приезда приставов (а они хотели помочь ему переселиться в новый дом), закончилась так, как и должно быть: его задержали. В тот момент, когда силовики зашли в дом, он решил устроить очередной пожар, спалив собственный дом. Правда, силовики огонь быстренько потушили, а самого мужчину госпитализировали с ожогами. Против него завели уголовное дело по факту угрозы применения насилия в отношения представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Чтобы уговорить его сложить оружие, потребовалось, ни много, ни мало, восемь часов.

- По данным следствия, 28 августа сотрудники отдела судебных приставов прибыли к деревянному дому, чтобы исполнить судебное решение - выселить гражданина из частного жилья, признанного аварийным, с целью последующего его сноса. Но мужчина категорически отказался общаться с госслужащими и выстрелил из ружья в воздух. Кроме того, он поджег свой автомобиль, а затем закрылся в доме, - прокомментировали в ведомстве.

Новая квартира Марата Сайткулова находится на третьем этаже в доме капитального исполнения, а не той «деревяшки», в которой он сейчас живет. Согласно сведениям из ЕГРН и выписке из реестра муниципального имущества, жилплощадь, которую предлагают мужчине, состоит из жилой комнаты, кухни, ванной с туалетом и коридора. Новая квартира имеет большую площадь, чем прежняя - 44 квадратных метра против 40 квадратных метров.

Обстановка возле дома Марата Сайткулова. Фото: соцсети.

Напомним, накануне, 28 августа, в дом Марата Сайткулова, расположенного в районе СУ-952, нагрянули судебные приставы, которы собирались выполнить предписание суда и помочь мужчине переехать в новое жилье, но все пошло не по плану. Обычный визит закончился для госслужащих стрельбой, а для мужчины - всеобщим вниманием и уголовным делом. Свою проверку организовала и прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа.

К счастью, пострадавших в результате инцидента нет. Силовики выясняют все обстоятельства произошедшего.