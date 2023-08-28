В Ноябрьске мужчина открыл огонь по судебным приставам

Мужчина открыл огонь по приставам и поджег авто. Фото: соцсети

В Ноябрьске, в районе СУ-952, пожилой 62-летний мужчина открыл огонь по судебным приставам, которые пришли к нему домой. По одной из версий, приставы хотели наложить арест на имущество северянина, а по другой - добиться переселения, так как дом, в котором он проживает, признан аварийным еще с 2016 года.

Из документа следует, что мужчина на протяжении продолжительного времени не хочет покидать аварийное жилье.

Судя по документу, суд постановил выселить северянина из занимаемого им жилья и предоставить ему новое, на условиях договора соцнайма. А если он добровольно не освободит жилплощадь - взыскать с него неустойку.

В итоге визит приставов вызвал у северянина приступ бешенства, и он в знак протеста сначала поджег транспортное средство, а после - открыл огонь по госслужащим.

- Инцидент действительно имеет место быть, с мужчиной ведутся переговоры, территория оцеплена силовиками, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды-Ямал» в региональном отделении УФССП.

Также случившимся уже заинтересовались в окружной прокуратуре и начали проверку.

- Мы организовали проверочные мероприятия. Информация по результатам будет поздней позднее, - сообщила старший помощник прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Дина Гехова.

На месте дежурят все спецслужбы.

В мэрии Ноябрьска опровергли информацию о том, что мужчине предлагали перебраться в квартиру меньшей квадратуры. Площадь его жилья в аварийном доме - 40,1 квадратных метра, а переселиться ему предлагали в отдельную квартиру площадью в 44 квадратных метра.

- Речь об аресте авто не идет. Единственного обитателя аварийной деревяшки пытаются переселить в другое - благоустроенное жилье - в квартиру в новостройке по ул Муравленко. Дом, где сегодня разворачиваются эти события, признан аварийным еще в 2016 году. Жить в нем давно небезопасно. Все жители, кроме одного, давно выехали. Марату Сайткулову, единственному на сегодня обитателю дома, тоже было предложено другое жилье – однокомнатная благоустроенная квартира площадью 44 кв.м в новостройке по ул. Муравленко (площадь его аварийного жилья - 40 кв. м). К сожалению, неоднократные встречи, уговоры и убеждения оказались бесполезными. Переселяться он отказался. Решение о выселении в - новостройку по ул Муравленко - было принято судом. Сегодня, имея на руках это решение, к Сайткулову приехали приставы, чтобы помочь ему переехать, - сообщили нам в администрации города.

Штурм пока не начался, переговоры продолжаются.