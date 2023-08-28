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Происшествия28 августа 2023 12:13

В Ноябрьске мужчина открыл огонь по судебным приставам

На место инцидента направлен спецназ, а с мужчиной ведутся переговоры
Екатерина БАЙКАЛОВА
Мужчина открыл огонь по приставам и поджег авто. Фото: соцсети

Мужчина открыл огонь по приставам и поджег авто. Фото: соцсети

В Ноябрьске, в районе СУ-952, пожилой 62-летний мужчина открыл огонь по судебным приставам, которые пришли к нему домой. По одной из версий, приставы хотели наложить арест на имущество северянина, а по другой - добиться переселения, так как дом, в котором он проживает, признан аварийным еще с 2016 года.

Из документа следует, что мужчина на протяжении продолжительного времени не хочет покидать аварийное жилье.

Из документа следует, что мужчина на протяжении продолжительного времени не хочет покидать аварийное жилье.

Судя по документу, суд постановил выселить северянина из занимаемого им жилья и предоставить ему новое, на условиях договора соцнайма. А если он добровольно не освободит жилплощадь - взыскать с него неустойку.

В итоге визит приставов вызвал у северянина приступ бешенства, и он в знак протеста сначала поджег транспортное средство, а после - открыл огонь по госслужащим.

- Инцидент действительно имеет место быть, с мужчиной ведутся переговоры, территория оцеплена силовиками, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды-Ямал» в региональном отделении УФССП.

Также случившимся уже заинтересовались в окружной прокуратуре и начали проверку.

- Мы организовали проверочные мероприятия. Информация по результатам будет поздней позднее, - сообщила старший помощник прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Дина Гехова.

На месте дежурят все спецслужбы.

На месте дежурят все спецслужбы.

В мэрии Ноябрьска опровергли информацию о том, что мужчине предлагали перебраться в квартиру меньшей квадратуры. Площадь его жилья в аварийном доме - 40,1 квадратных метра, а переселиться ему предлагали в отдельную квартиру площадью в 44 квадратных метра.

- Речь об аресте авто не идет. Единственного обитателя аварийной деревяшки пытаются переселить в другое - благоустроенное жилье - в квартиру в новостройке по ул Муравленко. Дом, где сегодня разворачиваются эти события, признан аварийным еще в 2016 году. Жить в нем давно небезопасно. Все жители, кроме одного, давно выехали. Марату Сайткулову, единственному на сегодня обитателю дома, тоже было предложено другое жилье – однокомнатная благоустроенная квартира площадью 44 кв.м в новостройке по ул. Муравленко (площадь его аварийного жилья - 40 кв. м). К сожалению, неоднократные встречи, уговоры и убеждения оказались бесполезными. Переселяться он отказался. Решение о выселении в - новостройку по ул Муравленко - было принято судом. Сегодня, имея на руках это решение, к Сайткулову приехали приставы, чтобы помочь ему переехать, - сообщили нам в администрации города.

Штурм пока не начался, переговоры продолжаются.

ЧППроисшествия: ЧП