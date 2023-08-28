В Ноябрьске возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, устроившего стрельбу при виде судебных приставов

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В Ноябрьске продолжает набирать обороты дело с участием 61-ленего Марата Сайткулова, открывшего стрельбу при виде судебных приставов, нагрянувших в его дом. Госслужащие пришли к мужчине, чтобы помочь ему перебраться из аварийного жилья в благоустроенную квартиру, но столкнулись с яростным сопротивлением.

Ранее произошедшим уже заинтересовалась региональная прокуратура, начав соответствующую проверку.

- Мы организовали проверочные мероприятия. Информация по результатам будет позднее, - сообщила старший помощник прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Дина Гехова.

А теперь разобраться в ситуации взялся и региональный следственный комитет. В ведомстве возбудили уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

- По данным следствия, 28 августа сотрудники отдела судебных приставов прибыли к деревянному дому, чтобы исполнить судебное решение - выселить гражданина из частного жилья, признанного аварийным, с целью последующего его сноса. Но мужчина категорически отказался общаться с госслужащими и выстрелил из ружья в воздух. Кроме того, он поджег свой автомобиль, а затем закрылся в доме, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления и собираются доказательства вины северянина.

Сейчас здание все еще оцеплено силовиками, с мужчиной ведутся переговоры, ему предлагают покинуть убежище и сдаться представителям власти.