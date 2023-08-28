Угрожавший приставам оружием житель Ноябрьска отказался добровольно выселяться из аварийного жилья

Фото: соцсети. Обстановка возле дома Марата Сайткулова.

Всем известно, что понедельник - день тяжелой, и лучшего всего это знает 62-летний житель Ноябрьска Марат Сайткулов. Сегодняшним днем, 28 августа, в его дом, расположенный в районе СУ-952, нагрянули судебные приставы, они собирались выполнить предписание суда и помочь мужчине переехать в новое жилье, но все пошло не по плану. Обычный визит закончился для госслужащих стрельбой, а для мужчины - всеобщим вниманием и, в будущем, уголовным делом.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Началась эта история еще семь лет назад. Дом, в котором разворачиваются сегодняшние события, и где проживает Марат, признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2016 году. Спустя время все проживающие в нем люди переехали в благоустроенные квартиры, но северянин не захотел следовать примеру соседей, и после этого ситуация начала накаляться.

- Марату Сайткулову, единственному на сегодня обитателю дома, тоже было предложено другое жилье - однокомнатная благоустроенная квартира площадью 44 квадратных метра в новостройке по улице Муравленко, причем площадь аварийного жилья составляла 40 квадратных метров, - рассказали в администрации Ноябрьска.

В итоге неоднократные встречи, уговоры и убеждения оказались бесполезными, и тогда решение о выселении в новостройку было принято судом.

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Так и не дождавшись от Марата переселения, городской департамента имущественных отношений подал на него в суд. Состоялось итоговое заседание 11 января 2023 года, рассматривать дело пришлось без участия ответчика - он попросту не явился.

- Ответчик был извещен о месте и времени рассмотрения дела, в телефонограмме он указал, что не намерен принимать участие в рассмотрении, при этом возражая против удовлетворения исковых требований. Мужчина заявил, что не будет переселяться в предоставляемое жилье и останется в своей квартире, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе Ноябрьского городского ссуда.

В связи с этим решение о переселении Марта было принято без его участия. Кроме того, суд постановил, что он должен выплатит неустойку. После вступления решения в законную силу, у мужчины стали накаливаться пени - по 200 рублей за каждый просроченный день, а еще за ним числилась неоплаченная госпошлина в размере 6 000 рублей. Таким образом, он должен государству более 57 тысяч рублей.

А ХОРОША ЛИ НОВАЯ КВАРТИРА

Начнем с того, что квартира, за которую борется мужчина, является собственность муниципалитета, то есть он проживает в ней по договору социального найма. А значит и переехать северян должен был в квартиру, также принадлежащую городу.

Согласно сведениям из ЕГРН и выписке из реестра муниципального имущества, жилплощадь, которую предлагают мужчине, состоит из жилой комнаты, кухни, ванной с туалетом и коридора. И, как уже упоминалось выше, новая квартира имеет большую площадь, чем прежняя - 44 квадратных метра против 40 квадратных метров.

Кроме того, квартира находится на третьем этаже в доме капитального исполнения, а не деревяшки, что намного лучше.

Фото: соцсети. Вот в такой дом мужчине предлагают переехать.

РОКОВОЙ ДЕНЬ

Произошел инцидент 28 августа. Завидев на своем пороге судебных приставов, северян впал в настоящее бешенство: сжег авто в знак протеста, а после - открыл огонь по госслужащим. Вскоре после этого на место выехали все экстренные службы, а мужчина засел на втором этаже.

Кстати, по словам знакомых мужчины, в последнее время у него действительно были серьезные жилищные проблемы. Некоторое время он даже жил без света. Поэтому не исключено, что после того, как пришло уведомление о выселении, мужчина не совладал с нервами.

Пока обстановка возле дома Марата Сайткулова не меняется. Территория оцеплена, и медленно надвигается ночь.

ЧТО ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Пока комментарии по этому дела дали не все официальные лица, но корреспондентам «Комсомольской правды - Ямал» удалось пообщаться с некоторыми из них.

- С мужчиной ведутся переговоры, территория оцеплена силовиками, - рассказали региональном отделении Федеральной службы судебных приставов.

Также случившимся уже заинтересовались в окружной прокуратуре и начали проверку.

- Мы организовали проверочные мероприятия. Информация по результатам будет поздней позднее, - сообщила старший помощник прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Дина Гехова.

Фото: соцсети. Обстановка возле дома Марата Сайткулова.

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ

Ситуация вокруг дома ноябрянина остается спокойной. Сам он не выдвигает никаких требований и остается внутри дома. «Комсомолка» продолжает следит за развитием событий.