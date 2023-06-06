За первую неделю навигации на Ямале утонули уже два человека

Ямальцев призвали соблюдать правила безопасности на воде Фото: Вера Зенина

Не успело на Ямале начаться тепло, как пошли первые утопленники. За прошедшую неделю в регионе погибли уже два человека - любители купаться на нетрезвую голову.

- В период открытия летней навигации произошли два происшествия, в которых погибли люди. Одно из них случилось на территории Красноселькупского района, второе - на границе Лабытнанги и Приуральского района. В обоих случаях компании молодых людей употребляли алкоголь, - рассказал заместитель начальника регионального центра ГИМС Дмитрий Махтанов.

По последней трагедии даже отчитался региональный следком. В ведомстве сообщили, что 4 июня мужчина отправился на отдых с друзьями к берегу реки Выл-Посл, где рядом располагалась лесная избушка. Перебрав со спиртным, он зашел в воду, на выбраться на берег уже не смог.

- Мужчина 1991 года рождения, находясь в алкогольном опьянении, покинул избу, зашел в воду и поплыл на противоположную сторону протоки, однако до берега так и не добрался. В настоящее время ведутся поиски тела погибшего, - прокомментировали в следственном управлении.

В связи со стартом страшной статистики Дмитрий Махтанов обратился к северянам с просьбой соблюдать правила безопасности вблизи рек и озер, а также на водных судах.

- Пассажирам речных судов всегда следует находиться в спасательных жилетах, а родителям категорически нельзя оставлять детей на берегу без присмотра, - отметил он.

Напоминаем, что в прошлом году на Ямале стало известно о гибели как минимум четырех юных северян. Это оказались дети тундровиков, отправившиеся купаться без присмотра взрослых: две девочки-подростки и брат с сестрой.