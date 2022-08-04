На Ямале девочки 14 и 15 лет утонули в реке, отправившись купаться с подругами

Фото: СУ СКР по ЯНАО. Место трагедии.

На Ямале произошла очередная трагедия на воде: в Тазовском районе утонули девочки 14 и 15 лет. Несчастье случилось 3 августа в районе реки Марета-Яха, куда погибшие отправились купаться вместе с подругами.

- Девочки, без присмотра взрослых, отправились искупаться в реке Марета-Яха, протекающей в 500 метрах от их стойбища. Потеряв бдительность, несовершеннолетние зашли далеко в воду, но выйти на берег уже не смогли, поскольку не умели плавать, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Что касается остальных девочек, то им не оставалось ничего, как наблюдать за гибелью подруг. Они тоже не умели плавать, поэтому и не смогли прийти на помощь. Затем, отойдя от шока, подростки побежали в стойбище и рассказали о случившемся взрослым.

Тела утонувших извлекли из реки местные жители, они же и сообщили о произошедшем в профильные службы. Незамедлительно на место трагедии вылетела следственно-оперативная группа.

- По данному факту следственным отделом Тазовского району организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - добавили в ведомстве.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.