Пьяный житель Лабытнанги хотел переплыть протоку и утонул

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Приуральском районе произошла трагедия на воде: утонул мужчина. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, 4 июня он отправился в компании друзей на отдых к берегу реки Выл-Посл, где рядом располагалась лесная избушка.

- Мужчина 1991 года рождения, находясь в алкогольном опьянении, покинул избу, зашел в воду и поплыл на противоположную сторону протоки, однако до берега так и не добрался. В настоящее время ведутся поиски тела погибшего, - прокомментировали в ведомстве.

Также там сообщили, что по факту случившегося организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Тазовском районе утонул вахтовик, работавший на месторождении.