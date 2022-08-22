На Ямале вновь утонули дети из оленеводческих стойбищ: погибли брат с сестрой, отправившиеся купаться на озеро

Фото: СУ СКР по ЯНАО. Место трагедии.

На Ямале произошла очередная трагедия на воде с участием детей: в Ямальском районе утонули 9-летний мальчик и 11-летняя девочка, проживающие с родителями в оленеводческом стойбище. Несчастье случилось 18 августа на местном озере, куда погибшие отправились искупаться без взрослых.

- Согласно предварительным данным, брат с сестрой отправились купаться на озеро, но утонули, поскольку не умели плавать, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Тела утонувших детей извлекли из воды их отец и местные жители, они же и сообщили о произошедшем в профильные службы. Незамедлительно на место трагедии вылетела следственно-оперативная группа.

- По данному факту следственным отделом Ямальского района организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - добавили в ведомстве.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Напоминаем, что в начале августа в Тазовском районе утонули девочки 14 и 15 лет, отправившиеся купаться вместе с подругами на реку Марета-Яха, протекающую в 500 метрах от их стойбища. Потеряв бдительность, подростки зашли далеко в воду, но выйти на берег уже не смогли, поскольку не умели плавать.