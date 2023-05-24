На Ямале неравнодушные северяне спасли краснокнижную сову, забившуюся от испуга под машину

Фото: приют «Друг»

Жители Ямала спасли от гибели хищную птицу - ястребиную сову, занесенную в Красную книгу. Эта история произошла в поселке Яр-Сале, где, в отличии от большинства регионов страны, еще лежит снег, а ночью температура опускается до минусовых показателей.

Обнаружили птицу местные прохожие - она сидела под заброшенным автомобилем и успела слегка примерзнуть к обледенелому снегу. Далее северяне позвонили в местное информагентства «ЯТВ», а затем его сотрудники, прибывшие на место, вытащили пернатую гостью и отвезли в приют, где ее осмотрел специалист.

- Как выяснилось, найденыш - одна из трех разновидностей сов, Surnia ulula или ястребиная сова, занесенная в Красную книгу, а в некоторых регионах России она находится под особой охраной, - рассказал представитель приюта «Друг».

Фото: приют «Друг»

Кстати, для данного вида птиц Ямал не является традиционным местом обитания. В основном они встречаются на Камчатка, Чукотке, в Магаданской области и на побережье Охотского моря.

Как ястребиная сова оказалась в регионе, стоит только догадываться. А по мнению начальника ямальского территориального отдела ГКУ «Служба по охране биоресурсов ЯНАО» Юрия Краснобаева, птица могла погнаться за добычей и, таким образом, оказалась на Ямале. А может, там, где она обитала ранее, стало мало еды.

Также эксперт пришел к выводу, что сова вполне здорова и единственное, что ей сейчас нужно - откормиться.

- Она пока голодная и маленькая, - отметил специалист.

Кстати, оказавшись в клетке, хищница начала проявлять характер, пуская в ход когти, но когда ей принесли еду и воду - сменила гнев на милость.

Фото: приют «Друг»

Сейчас пернатая находится под присмотром специалистов салехардского центра ветеринарии и инспекторов службы по охране биоресурсов. После реабилитации ее выпустят на волю - в естественную среду обитания.

Отметим, что в последнее время дикие птицы все чаще залетают в населенные пункты Ямала и, как правило, большинству нужна помощь орнитологов. Например, в конце осени в Надыме спасли дикого ястреба, залетевшего в квартиру с израненной головой. А чуть ранее жительница Ноябрьска заметила лежащую на снегу полярную сову. Птица даже не могла пошевелиться, а не ее клюве виднелась кровь.

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