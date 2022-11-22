В Надыме спасли дикого ястреба, залетевшего в квартиру с окровавленной головой

Ястреб перед тем, как его выпустят на волю

Некоторое время назад в Надымском районе развернулась настоящая спецоперация по спасению раненого ястреба-тетеревятника. Птица влетела в окно жительницы села Нори с окровавленной головой и сразу же начала метаться по комнате, но женщина ничуть не испугалась пернатого гостя и вознамерилась ему помочь.

Понимая, что не обладает нужным опытом, северянка обратилась к надымским инспекторам службы по охране биоресурсов. Прибыв на место, специалисты отловили птицу и отвезли ее к ветеринару для осмотра.

По мнению работников, ястреба привлекла висевшая на окне кормушка. Устремившись за лакомством, пернатый вполне мог поранить голову и оказаться внутри жилища.

К этому же склоняется и заместитель директора службы по охране биоресурсов ЯНАО Сергей Шнайдер.

- Видимо, ястреб охотился. Есть у них такая особенность - развивают большую скорость. Молодые особи часто не рассчитывают ее и ударяются, - сказал он.

В итоге эта история закончилась благополучно: рану на голове птицы зашили и, как только она смогла нормально летать, отпустили обратно на волю.

Кстати, в последнее время дикие птицы все чаще встречаются в поселках и даже городах региона. Например, пару недель назад жительница Ноябрьска заметили на улице раненую полярную сову. Птица беспомощно лежала на снегу, не в силах даже пошевелить крыльями, а ее клюв был весь в крови. А в конце лета на подъезде к поселку Ханымей мужчина подобрал маленького соколенка с поврежденным крылом. К сожалению, птица погибла, так и не дождавшись помощи специалистов.