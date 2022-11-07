«Врезалась на большой скорости»: в Ноябрьске прохожие нашли на улице полярную сову со сломанным клювом

Фото: центр помощи животным «Право на жизнь» г. Ноябрьск. Пострадавшая сова.

В минувшие выходные жители Ноябрьска заметили на одной из городских улиц раненую полярную сову. Птица беспомощно лежала на снегу, не в силах даже пошевелить крыльями, а ее клюв был весь в крови.

К счастью, пернатая рухнула не где-нибудь, а во дворе дома волонтера центра помощи животным «Право на жизнь» Ксении Слесаревой. Заметив беспомощную птицу, девушка сразу бросилась к ней и, подобрав, повезла на обследование к ветеринару.

- Когда я подошла к ней, она пыталась взлететь, но ее подводила координация движений. Еще я заметила, что у птицы сломан клюв, видимо, от сильного удара, - рассказала зоозащитница.

В итоге специалист подтвердил слова северянки. У совы действительно нарушена координация и сломан клюв, скорей всего, травму она получила, врезавшись во что-то на большой скорости.

Фото: центр помощи животным «Право на жизнь» г. Ноябрьск. Пострадавшая сова.

Сейчас птица ожидает отправки на профессиональное лечение. Но, к сожалению, у волонтеров нет лишней машины, чтобы доставить ее в Ханты-Мансийск или, хотя бы, Сургут, поэтому судьба пернатой зависит от неравнодушных граждан. Желающие помочь с перевозкой могут обратиться в городской фонд помощи бездомным животным «Право на жизнь».

Отметим, что за последние несколько месяцев хищные птицы буквально наводнили Ноябрьск. Это связано с тем, что в лесу мало корма, поэтому они вынуждены прилетать в город для поиска пропитания. К несчастью, в большинстве случаев такие визиты заканчиваются печально: птицы повреждают крылья и замерзают на холодной земле, если их никто не найдет.

Именно это случилось с соколом, найденным на трассе под Ноябрьском. У птицы были серьезные повреждения, и она нуждалась в срочной помощи орнитологов. К сожалению, из-за долгого поиска транспорта и, как следствие, упущенного времени спасти его не удалось.

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