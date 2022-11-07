«Правохеттинская Букля»: в отдаленном поселке Ямала поселилась полярная сова - копия птицы из волшебного мира

Фото: Марина Кадырова. Сова в поселке Правохеттинский.

В небольшом поселке Правохеттинский Надымского района поселилась полярная сова. Об этом в своих соцсетях рассказала глава поселения Марина Кадырова.

«Чудеса рядом! В Правохеттинский прилетела белая полярная сова. Она является одним из крупнейших представителей отряда совообразных. Популяция этого вида стремительно сокращается. Сейчас в мире насчитывается, вероятно, менее 100 тысяч особей, а количество успешно размножающихся пар составляет 28 тысяч или даже значительно меньше», - написала управленец.

Разумеется, к посту Марина Кадырова прикрепила фото северной красавицы. На них птица выглядит весьма довольной и, кажется, совсем не боится снимавшего ее человека.

Фото: Марина Кадырова. Сова в поселке Правохеттинский.

А спустя время местные жители стали ласково называть сову Буклей, заметив ее сходство с птицей из волшебного мира. Кстати, Марине Кадыровой пришлась по душе такая инициатива, поэтому она посвятила сове еще один пост, озаглавив его «Правохеттинская Букля».

Фото: Марина Кадырова. Сова в поселке Правохеттинский.

«Полярная сова, которая поселилась в нашем поселке, навивает мысли о приключениях юного волшебника Гарри Поттера. Буклю купил для Гарри Рубеус Хагрид как подарок на день рождения. Имя для совы мальчик нашел в учебнике «История магии». В мире волшебников совы выполняют работу почтальонов. Букля - верный, хотя и молчаливый друг Гарри», - отметила глава поселка.

Фото: Марина Кадырова. Сова в поселке Правохеттинский.

Также Марина Кадырова выразила надежду, что в поселке пернатую никто не обидит.

Ранее «Комсомольская правда» Ямал рассказывала о том, что в Ноябрьске спасли одинокую утку со сломанным крылом, замерзающую на водоеме. Чтобы спасти пернатую, горожане кинули клич в соцсетях, надеясь, что хоть у кого-нибудь окажется лодка, на которой можно попытаться поймать ее. Как на зло, желающих отправиться за птицей все не находилось, но неожиданно на призыв о помощи отреагировали в региональном департаменте природных ресурсов и экологии.