Число погибших в результате пожара в жилом доме в Лабытнанги возросло до пяти человек

Фото: МЧС России по ЯНАО

Число погибших в результате пожара в многоквартирном доме в Лабытнанги возросло до пяти человек. Эту информацию корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» подтвердили в пресс-службе регионального МЧС.

- Сегодняшним утром было обнаружено тело пятого погибшего на месте пожара в жилом доме на улице Школьная. По данному факту возбуждено уголовное дело, - прокомментировал представитель ведомства.

Таким образом количество жертв возросло до пяти и вряд ли изменится в большую сторону. По официальным данным, в доме проживали 36 человек, включая 11 детей, из них 31 удалось спастись.

Фото: МЧС России по ЯНАО

Напоминаем, что пожар начался в минувшую субботу, 15 апреля, в доме №31 по улице Школьная. Спасатели прибыли на место через считанные минуты после получения сигнала, однако к тому времени здание уже было полностью охвачено огнем. Через два часа было объявлено о локализация пожара на площади 432 квадратных метров.

На тот момент еще не было известно о погибших. Спасатели сообщили лишь об одном пострадавшем - мужчине 1980 года рождения. Его доставили в городскую больницу с различными травмами.

Фото: МЧС России по ЯНАО

Сейчас администрация оказывают погорельцам всевозможную помощь. В качестве временной меры всем пострадавшим предложено жилье в маневренном фонде, началось восстановление документов - от банковских карт до паспорта и водительского удостоверения. Каждой семье выделят средства на покупку вещей, а детей обеспечат учебниками и канцтоварами для школы. Также мэрия пообещала семьям погибших посодействовать в организации похорон.

На данный момент в городе остановили сбор помощи для пострадавших. За сутки неравнодушные горожане принесли в пункт сбора колоссальное количество вещей.