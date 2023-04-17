Администрация Лабытнанги поможет семьям погибших в пожаре людей с организацией похорон

Фото: Марина Трескова, соцсети

Глава Лабытнанги Марина Трескова рассказала о мерах поддержки, которые предоставят семьям погорельцев.

- К большому сожалению, стихия оборвала жизни земляков. Мы не оставим в этот сложный час родственников, окажем помощь в захоронении. Также наше внимание направлено на оказание помощи пострадавшим. Каждой семье - индивидуальный подход, - отметила градоначальница.

В качестве временной меры всем погорельцам предложено жилье в маневренном фонде, началось восстановление документов - от банковских карт до паспорта и водительского удостоверения. Каждой семье выделят средства из резервного фонда администрации на покупку вещей первой необходимости, также пострадавшие могут рассчитывать и на окружную поддержку.

Фото: Марина Трескова, соцсети

- Позаботимся о детях. В понедельник каждый ребенок получит в школе новые учебники и канцтовары, карты школьника - все, что может потребоваться в учебе, - подчеркнула Марина Трескова.

Кроме того, оказать помощь погорельцам стремятся и обычные горожане. За сутки люди принесли в управление соцзащиты огромное количество вещей.

Напоминаем, что 16-квартирный дом по улице Школьная вспыхнул 15 апреля около 17:00. На место происшествия тут же прибыли сотрудники МЧС. Из горящего здания удалось эвакуировать 31 человека, среди них 11 детей. Всего в доме проживало 36 человек.