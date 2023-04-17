В Лабытнанги остановили сбор вещей для пострадавших в пожаре по улице Школьная

Фото: администрация Лабытнанги

В Лабытнанги остановили сбор вещей для пострадавших в пожаре людей. Об этом сообщили в городской администрации.

- Сотни неравнодушных горожан откликнулись на призыв о помощи жителям дома №31 по улице Школьная. Ваши доброта и душевное тепло безграничны. Спасибо каждому, кто не смог остаться в стороне. На данный момент пункт сбора помощи в управлении соцзащиты переполнен. Сбор остановлен, - рассказали в мэрии.

Вчера глава города Марина Трескова провела личные встречи с погорельцами. Люди сообщили, какая конкретно помощь им нужна.

Напоминаем, что пожар произошел 15 апреля. Из горящего здания удалось эвакуировать 31 человека, среди них 11 детей. К сожалению, при разборе завалов спасатели обнаружили четыре тела, не исключено, что будет найден еще один погибший, так как в доме проживают 36 человек. Власти пообещали помочь в организации похорон.