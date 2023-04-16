Жуткий пожар в ЯНАО: на месте сгоревшего дома нашли тела четырех человек

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО

Накануне Пасхи, в доме №31 по улице Школьная в Лабытнанги произошел страшный пожар. Сегодня на месте пожара нашли тела четырех погибших. Их личности устанавливаются, а также продолжается разбор сгоревших конструкций.

В ведомстве дополнили, что по официальной информации в доме проживало 36 человек. Эвакуировать удалось 31 человека, в том числе 11 детей. В пожаре пострадал 43-летний мужчина, с травмами различной степени тяжести его доставили в больницу.

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО

- После поступления вызова пожарные подразделения были на месте через считаные минуты. На момент прибытия наблюдалось горение по всей площади, что говорит о позднем сообщении в службу спасения. Через два часа была объявлена локализация пожара на площади 432 квадратных метров. На данный момент продолжается работа спасателей по разбору сгоревшего дома. В тушении задействовано 47 человек личного состава и 10 единиц спецтехники МЧС - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО

В следственном комитете ЯНАО подтвердили информацию, что после тушения пожара на улице Школьной обнаружены тела четырех человек без видимых признаков насильственной смерти и сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

- В настоящее время следователями и следователями-криминалистами, незамедлительно выехавшими на место происшествия производится комплекс неотложных следственных действий, в том числе осмотр места происшествия, допрос жильцов дома, направленных на установление и фиксацию всех обстоятельств происшедшего; назначены судебно-медицинские экспертизы обнаруженных трупов с целью установления причины смерти граждан - прокомментировали в силовом ведомстве.

Фото: СУ СК РФ по ЯНАО

Известно, что в сгоревшем двухэтажном доме было 16 квартир. Огонь не оставил от дома фактически ничего. Во время пожара огонь мог перекинуться на соседний дом №29. Для его защиты пожарные пролили кровлю и чердак водой. Глава города Марина Трескова поручила специалистам управления ЖКХ обследовать здание и оценить объем восстановительных работ в квартирах и местах общего пользования.

Марина Трескова провела заседание со службами и ведомствами, задействованными в организации помощи жителям сгоревшего дома, а затем встретилась с жителями сгоревшего дома, пообещав оказать всестороннюю помощь, в том числе в восстановлении документов.

- Одновременно будут работать сотрудники миграционной службы, ЗАГСа, больницы, управления образования. Главное в сжатые сроки выдать необходимые справки для получения материальной помощи из резервного фонда администрации города и окружного бюджета. Сейчас формируется список жилья для размещения погорельцев, пока они решают свои жилищные вопросы - сообщили в администрации Лабытнанги.

В управлении социальной защиты города открыли пункт сбора вещей для пострадавших. Неравнодушные горожане приносят товары первой необходимости, одежду, постельные принадлежности и даже бытовую технику.

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