Владимир Путин вручил надымчанке Ольге Дехтяренко награду «Мать-героиня»

Владимир Путин и Ольга Дехтяренко

В Екатерининском зале Кремля прошло вручение высших государственных наград россиянам, которые достигли выдающихся успехов в различных областях. Среди присутствующих была и надымчанка Ольга Дехтяренко, удостоенная почетного звания «Мать-героиня».

- Сегодня в зале - прекрасные женщины, для которых материнство стало настоящим призванием. В своих многодетных семьях они воспитывают замечательных детей и достойны, безусловно, почетного звания «Мать-героиня», - сказал президент Владимир Путин, открывая торжественную церемонию.

После вручения награды мама девяти дочерей и одного сына произнесла трогательную речь, обратившись в ней к главе государства.

Вручение награды

- Мы с мужем слушали ваше интервью, в котором вы обратились к студентам. Тогда ваши слова сильно нас коснулись, и я попробую сейчас их дословно процитировать: «Мы каждый на своем месте, как святой Франциск, должны мотыжить участок, который Господом нам отведен, и тогда мы добьемся успехов». Бог дал нам семьи, дал нам много детей, и мы ежедневно пребываем на своих участках. Огромное спасибо за то, что вы обратили внимание на наш участок, за то, что вы нас поддерживаете. Для меня огромная честь принять такую высокую награду из рук самого президента. Спасибо вам огромное, Владимир Владимирович, - сказала Ольга Дехтяренко.

Напоминаем, что супруги Дехтяренко женаты уже четверть века. За это время у них родилось десять детей, а у самых старших уже появились свои сыновья и дочери. О крепкой, большой и дружной семье женщина мечтала еще с детства. Ей хотелось стать хорошей и достойной матерью, и мечта сбылась.

В разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды - Ямал» мать-героиня раскрыла секрет о том, что ей помогло достойного воспитать своих детей. И оказалось, что главное - это любовь.

- Главное - это любовь. Любовь, которую нужно привить своим детям к семье. Нужно детей научить заботиться друг о друге и во всем помогать. Результаты этой работы мы видим в том, как наши старшие заботятся о младших. И некоторые обязанности мы с легкостью им доверяем, - делится Дехтяренко.

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