Дмитрий Артюхов подарил ключи от автомобиля семье Ольги Дехтяренко - матери-героини из Надыма

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подарил ключи от нового автомобиля семье Ольги Дехтяренко - матери-героини из Надыма. Напоминаем, что почетное звание ей присвоили одной из первых в России после указа президента.

- Вашей большой семье. Чтобы теперь у вас была возможность приезжать на любой концерт, в любой город - Салехард, Новый Уренгой, - произнес глава региона на вручении.

Все члены семьи, а особенно малыши, очень обрадовались такому необычному презенту.

Как рассказал многодетный отец Вадим Дехтяренко, на Севере они чувствуют себя комфортно, как многодетная семья.

- Я даже больше скажу, мы, хоть и многодетные, не являемся малообеспеченными, нуждающимися, - подчеркнул мужчина.

К стати, в декабре Ольга и Вадим станут бабушкой и дедушкой - в четвертый раз.