Кто такая Ольга Дехтяренко, получившая от Путина звание «Мать-героиня»

Фото: из архива Ольги Дехтяренко

Президент России Владимир Путин накануне, 14 ноября, присвоил статус «Мать-героиня» двум отважным женщинам - жене Рамзана Кадырова Медни Кадыровой и простой ямальской труженице из Ямала, многодетной матери Ольге Дехтяренко. Корреспонденту «КП-Ямал» женщина рассказала о своей семье, а также первых эмоциях, которые испытала от неожиданной новости.

– Я не сразу поверила и подумала, что кто-то рассматривал список кандидаток с конца, так как Ямал был самым последним. Но рада. Все члены семьи поздравляли, радовались вместе со мной. Для нас всех это очень приятное событие, – говорит мать-героиня.

Вниманием и поздравлениями женщину окружили также знакомые и коллеги.

– У меня вообще такое впечатление, что я еще вчера была не многодетная, а сегодня неожиданно ею стала, – кратко ответила Дехтяренко.

Фото: из архива Ольги Дехтяренко

О крепкой, большой и дружной семье Ольга мечтала с детства. Ей хотелось стать хорошей и достойной матерью, и мечта сбылась. Ольга стала матерью десятерых детей.

– Две старшие дочери работают в медицинской сфере, две – в музыкальной. Остальные ребятишки еще учатся и занимаются в музыкальной школе. Те, кто уже «выпорхнул» из родительского гнезда, говорят, что им нравилось жить в большой семье и что они своим детям желают такого же счастья, – пояснила женщина.

Мать-героиня также раскрыла секрет о том, что ей помогло достойного воспитать своих детей.

– Главное – это любовь. Любовь, которую нужно привить своим детям к семье. Нужно детей научить заботиться друг о друге и во всем помогать. Результаты этой работы мы видим в том, как наши старшие заботятся о младших. И некоторые обязанности мы с легкостью им доверяем, – делится Дехтяренко.

Сама Ольга посвятила себя не только своим детям и их воспитанию, но и дошкольникам, а также своему образованию. Кроме того, планирует участвовать в работе своего супруга.

– Я в свое время открыла первую группу семейного типа в нашем округе, связала свою жизнь с дошкольным образованием, но сейчас вместе с двумя дочерьми учусь на юридическом факультете и планирую помогать своему мужу. Его деятельность связана с оказанием помощи людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию, – подытожила рассказ многодетная мать.

К слову, семья Дехтяренко уже не первый раз «на слуху». Так, в 2020 году, они стали победителями всероссийского конкурса «Семья года», а ранее одержали победу в региональном конкурсе «Семья Ямала». Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов уже не первый раз «отмечает» данную семью. Вчера, после новости о том, что Путин подписал указ о присвоении статуса мать-героиня, губернатор в своем телеграм-канале поздравил Дехтяренко, отметив, что они – настоящая гордость Ямала.

Напомним, помимо Ольги Дехтяренко, Владимир Путин присвоил статус мать-героиня и жене Рамзана Кадырова Медни Кадыровой. Они, как и ямальская семья, воспитывают 10 детей.