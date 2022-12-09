В Надымском районе легковушка врезалась в автобус: водитель и пассажир авто погибли на месте

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь произошло смертельное ДТП - третье за эту неделю. Напоминаем, что 5 декабря при столкновении фуры и автобуса с вахтовиками погиб мужчина, а 6 декабря в 50 километрах от Губкинского скончалась 12-летняя девочка, ее мать - директора городской гимназии - доставили в больницу с тяжелыми травмами, где она умерла через несколько часов.

На этот раз авария произошла в 20 километрах от поселка Пангоды - столкнулись внедорожник и автобус.

- В 09:18 утра, 9 декабря, произошло столкновение легкового автомобиля «Chevrolet Niva» с автобусом «ЛиАЗ-Cruise». К месту происшествия были направлены три человека личного состава и одна единица спецтехники, - прокомментировали в пресс-службе регионального МЧС.

По предварительным данным, водитель отечественного авто не справился с управлением и выехал на встречку, где, как на беду, двигался автобус. Удар оказался такой силы, что у последнего посыпалось лобовое стекло, а машина превратилась в груду железа.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

К сожалению, водитель и пассажир легковушки погибли на месте - полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

На данный момент правоохранительные органы не сообщали никакой информации о личности мужчин. Но, как утверждают пользователи соцсетей, это были родные братья.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Сейчас следком Надымского района выясняет все обстоятельства трагического ДТП. В ведомстве организовали доследственную проверку по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Ход и результаты ее проведения поставлены на контроль в городской прокуратуре.