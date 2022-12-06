Скончалась мать погибшей в ДТП под Губкинском 12-летней девочки

Фото: Андрей Гаранин, соцсети

Мать погибшей в ДТП под Губкинском 12-летней девочки скончалась. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Андрей Гаранин.

«Сегодня нас всех потрясла ужасная новость. Страшная авария унесла жизни двоих людей - директора нашего лицея Елены Малюгиной и ее 12-летней дочери Валерии. Горе родных и близких непостижимо. Нет слов на земле, чтобы описать боль утраты ребенка. Потерю не восполнить, но мы окажем всю необходимую помощь. Весь город скорбит вместе с родными», - написал градоначальник.

Напоминаем, что жуткая авария произошла сегодня, 6 декабря, на 525 километре автодороги Сургут - Салехард (в 50 километрах от Губкинского). Водитель внедорожника превысил скорость, из-за чего не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Девочка погибла на месте - она находилась на заднем сидении автомобиля и не была пристегнута ремнем безопасности.