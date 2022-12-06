«Выехал на встречную полосу»: в страшной аварии под Губкинском погибла 12-летняя девочка, а ее мать увезли в больницу с тяжелыми травмами

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО. Пострадавший внедорожник.

Не успели ямальцы отойти от страшного ДТП с участием большегруза и автобуса с вахтовиками, как в регионе произошла еще одна смертельная авария. На этот раз из-за халатности водителя погиб ребенок - 12-летняя девочка.

- ДТП произошло сегодня, 6 декабря, на 525 километре автодороги Сургут - Салехард (в 50 километрах от Губкинского). Водитель внедорожника превысил скорость, из-за чего не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в этом момент двигался грузовик, - рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции подробности случившегося.

В итоге расстояние между автомобилями оказалось столь незначительным, что разминутся не было никакой возможности. Удар оказался такой силы, что легковушка буквально превратилась в груду железа, а отпавшие во время столкновения детали разлетелись по всем сторонам.

Как уже упоминалось выше, в аварии погибла 12-летняя девочка, она находилась на заднем сидении и не была пристегнута ремнем безопасности. Ребенок скончался на месте трагедии, так и не дождавшись медиков.

А вот ее родителям удалось выжить. Легче всего отделался водитель - он не получил серьезных травм, а вот его супруга пострадала куда больше - ей понадобилась медицинская помощь.

Сейчас на месте трагедии работают полицейские. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Кстати, накануне сотрудники регионального МЧС предупреждали водителей об опасности на дороге из-за непогоды. Сегодня в округе идет снег, в отдельных районах бушует метель, а на трассах образовался гололед.

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Спустя несколько часов глава Губкинского Андрей Гаранин сообщил в своих соцсетях, что мать девочки скончалась. Женщина работала директором городского лицея и была всеми любимым и уважаемым педагогом.