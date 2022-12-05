На Ямале в автобус с вахтовиками врезался «КамАЗ»: один человек погиб, еще восемь доставлены в больницу

Фото: телеграм-канал «Типичный Ямал». Столкнувшийся транспорт.

На территории Ямальского района произошло жуткое ДТП с участием грузовика и автобуса, в котором ехали вахтовики. К сожалению, один из рабочих побег, а остальные, включая водителей, получили серьезные травмы и были доставлены в больницу - всего восемь человек.

Известно, что авария произошла в минувшее воскресенье, 4 декабря, по дороге на Бованенковское месторождение. По предварительным данным, «КамАЗ» выехал на встречку, где и столкнулся с автобусом.

Удар оказался такой силы, что передние части обеих авто буквально превратились в искореженные груды железа. Что уж говорить о людях, которые совсем не ожидали столкновения и спокойно ехали на работу.

Фото: телеграм-канал «Типичный Ямал». Удар вышел очень сильным.

Кстати, случившимся уже заинтересовалась региональная прокуратура. Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в ведомстве, правоохранительные органы уже организовали процессуальную проверку, в ходе которой установят все обстоятельства трагедии.

Не останется в стороне и прокуратура Ямальского района, где произошла авария. Ее сотрудники также организовали проверку, которая покажет, соблюдал ли работодатель закон об охране труда и организации пассажирских перевозок.

- По результатам проверки будет дана оценка соблюдения правил безопасности при осуществлении перевозок граждан, - прокомментировали в надзорном органе.

Фото: телеграм-канал «Типичный Ямал». На место трагедии сразу же выехали все профильные службы.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что на Восточно-Уренгойском месторождении автобус с вахтовиками врезался в экскаватор, а затем опрокинулся в кювет. Тогда, к счастью, все остались живы.