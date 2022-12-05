Жителей Ямала предупреждают об опасностях на дороге из-за непогоды Фото: Вера Зенина

Жителей Ямала предупреждают об опасностях на дороге из-за непогоды. Так, по данным синоптиков, завтра, 6 декабря, в регионе будет идти снег, в отдельных районах ожидаются метели, а ночью - гололедица.

Кроме того, добавит проблем и сильный северо-западный ветер, скорость которого будет достигать 15 м/с.

- Существует вероятность возникновения двух дорожно-транспортных происшествий. Основные причины - погодные условия, а также нарушения правил дорожного движения и скоростного режима водителями, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

При этом столбики термометров пока не планирую опускать слишком низко: днем градусники покажут до -14 градусов, а ночью воздух охладится до -15.