В Губкинском горит ангар с газовыми баллонами

Фото: «Губкинский.Ком - события и новости 24 часа», соцсети. Горящий ангар.

В Губкинском произошло ЧП: около 06:40 загорелась база, расположенная на 16-й панели. По предварительным сведениям, огонь охватил ангар, внутри которого находятся баллоны с кислородом и пропаном. В общей сложности полыхают 1,5 тысяч квадратных метров территории.

Сейчас на месте работают около десяти пожарных машин, на подмогу к ним прибыла и техника из Пурпе - отдаленного микрорайона.

Судя по снимкам, которые публикуют в соцсетях местные жители, пожар довольно серьезный. Над зданием виднеются огромный столб черного дыма и языки пламени. Огонь уже практически уничтожил кровлю строения и продолжает распространяться.

Фото: «Губкинский.Ком - события и новости 24 часа», соцсети. Горящий ангар.

Также губкинцы сообщают, что слышны звуки взрывающихся баллонов.

Информации возможных жертвах и пострадавших на данный момент не поступала.

Более подробная информация о ЧП будет позднее. В ближайшее время ожидается комментарий от регионального МЧС.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о крупном пожаре в Новом Уренгое, произошедшем 25 ноября. Тогда огонь охватил стояночный бокс, где находились четыре автомобиля и полный бензовоз.