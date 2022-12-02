Прокуратура организовала проверку по факту крупного пожара в Губкинском

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Прокуратура Губкинского организовала проверку по факт пожара на производственной базе, где ремонтировали строительную технику. Сегодняшним утром, 2 декабря, огонь охватил ангар, в котором находились газовые баллоны и автомобили.

- В ходе надзорных мероприятий будет установлено, насколько собственник и использующая помещение организация исполняли закон о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования., - прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, прокуратура проконтролирует результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами.

Напоминаем, что исполняющий обязанности начальника службы пожаротушения МЧС ЯНАО Игорь Матюшонок рассказал, что борьба с огнем осложняется наличием внутри ангара баллонов с кислородом и пропаном и горением бочек с горюче-смазочными материалами, а также обрушением кровли. Кроме того, поблизости с базой нет ни одного источника наружного противопожарного снабжения.