«Есть угроза личному составу»: и. о. начальника службы пожаротушения МЧС ЯНАО рассказал, как продвигается тушение пожара в Губкинском

Фото: МЧС России по ЯНАО

Исполняющий обязанности начальника службы пожаротушения МЧС ЯНАО Игорь Матюшонок прокомментировал крупный пожар в промышленном районе Губкинского.

По его словам, тушение осложняется наличием внутри ангара баллонов с кислородом и пропаном и горением бочек с горюче-смазочными материалами, а также обрушением кровли.

- Все это представляет значительную угрозу для жизни и здоровья личного состава, - подчеркнул он.

Кроме того, поблизости с базой нет ни одного источника наружного противопожарного снабжения, что также влияет на борьбу с огнем.

Напоминаем, что пожар площадью более тысячи квадратных метров начался сегодняшним утром, 2 декабря, на производственной базе. Тушат его уже больше пяти часов, в ликвидации задействовано 50 человек и десять единиц спецтехники.

К счастью, на данный момент погибших и пострадавших в пожаре нет.

Кроме того, ЧП уже заинтересовались в городской прокуратуре. Ведомство организовало проверку, по результатам которой станет известно, соблюдал ли собственник базы законодательство о пожарной безопасности.