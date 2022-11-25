В Новом Уренгое горит производственное здание с автомобилями и полным бензовозом внутри

Фото: телеграм-канал «Коротчаево Инфо». Горящее здание.

В Коротчаево (отдаленный район Нового Уренгоя) произошло ЧП: около 11:30 загорелось здание, расположенное на территории «Ямбургтранссервиса». По предварительным сведениям, огонь охватил стояночный бокс, где находились четыре автомобиля и полный бензовоз.

Сейчас на месте работает десятая пожарно-спасательная часть. На подмогу к ним выехали еще две части из Нового Уренгоя.

Судя по снимкам, которые публикуют в соцсетях местные жители, пожар довольно серьезный. Над предприятием виднеется огромный столб черного дыма, а в самом помещении - языки пламени.

Фото: телеграм-канал «Коротчаево Инфо». Горящее здание.

Также, по словам коротчаевцев, в пожаре никто не погиб и не пострадал, но пока это неофициальная информация.

Известно, что рядом с очагом пожара находится бокс МУПАТ, но техника осталась цела - автобусы и другой транспорт вовремя выгнали из гаражей.

На данный момент информация о пожаре дополняется.