В поселке ЯНАО школьник едва не замерз на остановке, дожидаясь так и не приехавшей маршрутки

В профильном департаменте пообещали разобраться в случившейся ситуации Фото: Ольга Крыльцова

С наступлением холодов на Ямале участились жалобы на работу общественного транспорта. Если летом или в начале осени люди могли дожидаться автобуса, не испытывая особого дискомфорта, то сейчас, когда температура за окном едва достигает -20 градусов, простоять на остановке даже лишние десять минут совсем не просто. А если это время увеличить в три раза, и на месте взрослого окажется ребенок? Тогда ситуация кажется совсем аховой!

Именно в таком положении оказался школьник из поселка Горнокнязевск Приуральского района.

По словам мамы мальчика Снежаны Башлаевой, утром 21 ноября ее сыну надо было добраться до школы, расположенной в соседнем поселке - Харсаим. Но маршрутка так и не пришла, из-за этого ребенок простоял на морозе 40 минут и вернулся домой.

- Я с 05:50 безуспешно пыталась дозвониться до диспетчера маршрутки. В итоге мне ответили только в обед и заверили, что маршрутка заезжала в Горнокнязевск. Не поверив, я просмотрела записи камеры видеонаблюдения с 06:00 до 07:00 - машины не было, - рассказала женщина.

К слову, данный микроавтобус курсирует по маршруту Салехард - Аксарка и, для удобства людей, заезжает по пути в Горнокнязевск и Харсаим. Согласно расписанию, в Горнокнязевске он должен быть не позднее 06:15.

В итоге поймать маршрутку удалось лишь в 16:20 - женщина сама привела сына на остановку и поговорила с водителем. По ее словам, мужчина утверждает, что утром заезжал в поселок, но объяснить, почему этого не зафиксировали камеры, не смог.

Тогда возмущенная мать призвала к ответу местную администрацию. В мэрии Приуральского района выразили сожаление в связи со сложившейся ситуацией и сообщили, что вопрос взят на контроль.

- Сожалеем, что вам пришлось испытать неудобства по вине перевозчика. Информация о нарушении утвержденного расписания взята нами на контроль и направлена в региональный департамент транспорта и дорожного хозяйства, который является организатором данного межмуниципального маршрута, - прокомментировали власти.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что обязательно разберутся в ситуации и уже организовали проверку.

- По ситуации, которая произошла 21 ноября, организована проверка. Если выяснится, что водитель отклонился от расписания, то ему выпишут штраф и вынесут предписание о нарушении, - добавили в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Лабытнанги водитель выгнал из автобуса женщину с маленькими детьми из-за складного самоката. В городской администрации пообещали провести служебную проверку.