Жители Салехарда недовольны работой общественного транспорта и насквозь промерзшими теплыми остановками

Фото: паблик "В Салехарде".

Жители Салехарда жалуются на работу городских автобусов. По мнению людей, транспорт ходит вне расписания, поэтому успеть на него не всегда возможно. Чтобы привлечь внимание к данной проблеме, одна из жительниц опубликовал пост в соцсети, рассказав в нем о своих злоключениях.

- На улице мороз, -35 градусов, на сайте АТП посмотрела расписание нужного автобуса, вышла по времени, так как в данном районе нет отапливаемого павильона (ул. Щорса). Простояла на остановке минут 20, но, так и не дождавшись автобуса, уехала на такси, - написала разгневанная горожанка.

Также женщина раскритиковала теплые остановки, которые, по ее словам, оставляют желать лучшего. В большинстве случаев они спасают только от ветра, а стекла в них промерзают настолько, что увидеть автобус изнутри просто невозможно.

После этого в комментариях под постом развернулась оживленная дискуссия. Большинство жителей полностью поддержали землячку, рассказав, что и сами не раз попадали в такую же ситуацию.

- Сегодня тоже простояли на остановке Республики, д. 60, автобус №3 так и не пришел в 7:51. Каждое утро в это время люди с детьми едут в сад, кто на работу. Даже погреться там не где, ладно хоть в 8:05 пришел автобус, - пожаловалась Светлана.

В похожем положении оказалась и горожанка Елизавета. По словам девушки, автобус №1 сегодня тоже ехал не по расписанию. Из-за того, что транспорт пришел раньше, людям пришлось стоять 40 минут на улице, и это в жуткий мороз.

А еще одна жительница города Ольга сообщила о постоянных нарушениях со стороны автобуса №2. Как рассказала девушка, общественный транспорт очень часто не приходит на остановку в 7:30 утра.

Что касается остановочных павильонов, то и в этом вопросе салехардцы разошлись не на шутку.

Так, по словам людей, было бы неплохо застеклить павильон по ул. Шалгина, отремонтировать вентиляцию в остановке у рынка «Дары Ямала» и починить комплекс по ул. Чубынина.

- А на ул. Щорса, с противоположной стороны, вообще павильон остановки отсутствует, - подвела итог горожанка Марина.

Как рассказали корреспонденту Комсомольской правды - Ямал» в городской администрации, по всем задержкам общественного транспорта будет организована проверки. Если окажется, что на это нет уважительной причины, то все ответственные лица понесут наказание.

Насчет остановок в мэрии пояснили, что в 2022 году запланировано приобретение новых комплексов, они появятся на городских улицах уже в феврале следующего года.