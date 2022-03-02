Возобновились автобусные перевозки по маршруту Салехард - Аксарка Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале возобновились автобусные перевозки по маршруту Салехард-Аксарка. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, за день автобус будет совершать три оборотных рейса. Для удобства жителей транспорт будет заезжать в Горнокнязевск и Харсаим.

Стоимость проезда составляет 300 рублей, однако существуют и льготы. Так, месячный проездной билет будет стоить 5 000 рублей, для учащихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций - 2 500 рублей, разовый проезд для студентов - 150 рублей.

С подробным расписанием автобуса можно ознакомиться на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства, а также в диспетчерской службе перевозчика по номеру: 8-902-81-6-41-13.