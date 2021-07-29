В Лабытнанги водитель выгнал из автобуса женщину с маленькими детьми из-за складного самоката

Также одна из пассажирок обвинила мужчину в нарушении масочного режима. Фото: Ольга Крыльцова

Жители Лабытнанги возмущены поведением водителя автобуса, выполняющего рейс по маршруту №1 до микрорайона Обской. По словам одной из пассажирок, мужчина выгнал из салона маму с двумя маленькими детьми из-за складного самоката, а также не пустил внутрь трех женщин, которые хотели зайти перед конечной остановкой. Пост об этом появился в местом паблике «Лабытнанги Info», наделав немало шума.

- В 9:45 утра на остановке «Меркурий» водитель выгнал из автобуса семью с маленькими детьми, потому что у них был с собой складной самокат. Аргументировал он это тем, что транспорт якобы может повредить салон. Попутно он вступил в хамскую перепалку с женщиной, которая попросила показать приказ, запрещающий перевозку детского складного самоката, - сообщила разгневанная жительница.

Также женщина сообщила, что водитель не пустил внутрь трех женщин на остановке «Двухтысячник». Мотивировал он это тем, что автобус приедет еще раз, но позже, а сейчас он будет проветривать салон. Кроме того, сам мужчина работает без маски и не реагирует на замечания пассажиров.

Данный пост женщина выложила сегодня, 29 июля, в 12:35. За несколько часов он набрал более четырех тысяч просмотров, вызвав у горожан неоднозначные эмоции.

Некоторые лабытнангцы осудили женщину за столь грубое сообщение, посоветовав не лезть в чужую работу, а другие поддержали, сочтя поведение водителя недопустимым. Также нашлись и те, кто решил не делать поспешных выводов, желая услышать версию самого мужчины.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в городской администрации, руководство предприятия обязательно проведет проверку.

- Данный автобус оборудован системой видеонаблюдения, если в действиях водителя будут выявлены нарушения, то он понесет дисциплинарную ответственность, - ответили в ведомстве.