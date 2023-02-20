В Надыме пожилой мужчина посадил щенка в бутылку из под воды и выбросил в сугроб умирать

Фото: соцсети

Жители Надыма шокированы жестокостью мужчины, выбросившего на мороз маленького щенка. Дело в том, что северянин не просто выгнал песика на улицу, а вышвырнул его из машины, предварительно запихнув в десятилитровую бутылку из под воды.

- 18 февраля пожилой мужчина выкинул в старом Надыме детскую куртку. Обратив внимание на лай и скопление собак, пошли посмотреть, что там.... А там щенок породы той-терьер, рыженький. Закрыт в десятилитровой пластиковой бутылке, сама бутылка лежит в пакете, а сверху обернута той самой курткой. Хоть бы в приют отвез, а не умирать на мороз, - рассказала местная жительница Екатерина.

В качестве доказательств девушка предоставила фото, на которых маленькая собачка буквально замурована в пластиковой тюрьме, из которой ей самой никогда не выбраться. Выглядит жутко!

Фото: соцсети

Далее надымчанка освободила песика и принесла к себе домой. Однако, оказавшись в тепле и уюте, он все равно продолжал скулить и бояться - настолько сильна оказалась моральная травма.

Фото: соцсети

Позже стало известно, что мужчина, выбросивший собаку, сам забрал ее по объявлению. Но, видимо, щенок доставлял ему много хлопот, и надымчанин не придумал ничего лучше, как оставить его умирать.

- Видимо, подруга отдала песика в нехорошие руки. Ее собака родила двух щенят, она выкармливала их детской смесью из бутылочек, а когда подросли - отдала. Через какое-то время новый хозяин позвонил и сказал, что хочет вернуть пса. В ответ на это подруга предложила привезти его обратно, но он этого так и не сделал, а в дальнейшем просто не отвечал на звонки, - рассказала Инна Авдеенко.

Кстати, что касается второго щенка, то у него все отлично. Мужчина, взявший его, отписался в комментариях, что малыша назвали Кевином, он жив, здоров и ни в чем не нуждается.

Желая наказать мужчину, северяне посоветовали девушке обратиться с заявлением в полицию, поскольку поступок, совершенный им, сверх жестокий и циничный.

И вот, пока надымчанка раздумывала над данным предложением, правоохранители уже сами взялись за дело. Они взяли у свидетелей показания, видео с камеры наблюдения, бутылку и куртку. А затем, быстро и без лишнего шума, нашли нерадивого хозяина.

- Полиция отработала пост моментально. Мы дали показания, предъявили фото и видео. И этого мужчину нашли, - радостно заключила Екатерина.