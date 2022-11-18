«Он так истошно кричал»: в Ноябрьске неизвестный живодер выкинул щенка из окна многоэтажки

Фото: Dmitry Negru. Сейчас щенок находится у нового хозяина.

Только жители Ноябрьска отошли от истории про пятерых кошек и собаку, брошенных в лесу на верную погибель, как произошел еще один чудовищный случай с участием маленького щеночка. Минувшим вечером, 17 ноября, кто-то выкинул его из окна многоэтажки по улице Советская, 108.

К счастью, малыш остался жив. Он упал на козырек подъезда и жалобно заскулил, явно не понимая, за что же с ним так жестоко обошлись. В этот момент писк щенка услышала местная жительница. Выглянув с балкона, она увидела дрожащий в снегу живой комочек и тут же ринулась к нему на помощь.

- Он так истошно кричал. Я, конечно, доползла до него и забрала, отогрела, - рассказала ноябрянка.

Фото: паблик «происшествия Ноябрьск». Малыш отогревается после падения.

Чтобы придать произошедшему огласку, горожанка выложила в интернет видео, в котором рассказала об операции по спасению и показала место происшествия.

- Вот сюда, на козырек от подъезда, выкинули щенка. С какого этажа, я не знаю. Вот мои следы. Пришлось из окна ползти за малышом, - произнесла девушка.

Буквально за несколько часов пост набрал 19 тысяч просмотров и более ста комментариев. Среди отписавшихся оказался юноша, готовый приютить щенка (кстати, это оказалась девочка).

Фото: Dmitry Negru. Молодой человек, приютивший щенка.

Позже парень сообщил, что собачка чувствует себя хорошо - активно бегает и кушает. Но, на всякий случай, малышку ждет визит к ветеринару, чтобы исключить повреждения, которые она могла получить во время падения.

- Буду ухаживать как за ребенком, - пообещал Дмитрий.

Сейчас горожане намерены найти живодера и наказать по всей строгости закона. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Кстати, подобный случай уже был в Новом Уренгое. В мае 2021 года некто также выкинул собаку из окна многоэтажки, к сожалению, пес погиб на месте от полученных травм. Позже выяснилось, что это сделал мужчина, пришедший в гости к хозяевам животного.