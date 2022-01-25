В Новом Уренгое осудят вахтовика, выкинувшего собаку с четвертого этажа Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое осудят жителя Свердловской области 1968 года рождения, обвиняемого в жестоком обращении с животными. Как сообщили в региональном УМВД, злоумышленник выкинул из окна 4 этажа собаку своей знакомой, отчего животное скончалось на месте.

- В момент преступления мужчина был пьян. Не довольный тем, что собака находилась в квартире, он открыл окно и выбросил ее на улицу, - уточнили в ведомстве.

Сейчас уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.