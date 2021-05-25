«Скулила и цеплялась за жизнь»: в Новом Уренгое нерадивые хозяева выбросили собаку с четвертого этажа

Фото: скриншот из видео. Погибший пес.

Жителей Нового Уренгоя потряс жестокий случай обращения с животным: жильцы дома №1/1 мкр. Восточный выкинули собаку из окна четвертого этажа. К сожалению, пес погиб от полученных травм.

Происшествие случилось 22 мая около полуночи. Несмотря на поздний час, во дворе еще находились люди, которые стали свидетелями случившегося и вызвали полицию. Правоохранители пытались связаться с жильцами той самой квартиры, но дверь им никто не открыл.

- По данному факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды Ямал» в местном УМВД.

Также в ведомстве уточнили, что хозяевам грозит уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. Максимальное наказание - лишение свободы до трех лет.

Кстати, по словам очевидцев, собака, которую выбросили их окна, жалобно скулила, будто пыталась удержаться за жизнь, но хозяева оказались неумолимы.

Большинство жителей, узнав о случившемся, изъявили желание наказать нерадивых владельцев.

- Садить таких надо, причем надолго! Сначала собаку убили, а потом и человека могут, - написал Алексей.

Через некоторое время земляка поддержала местная жительница Варвара. Девушка предположила, что было бы неплохо отправить этих людей на обследование к психологу, поскольку они не здоровы и несут опасность для окружающих.