В Надыме фасады многоквартирных домов облезли спустя полгода после капремонта

Фото: Андрей Игошев

Вот уже который год ямальцы жалуются на некачественный капремонт фасадов. Недовольства поступали от жителей двух домов в Новом Уренгое и одного в Ноябрьске. А теперь очередь дошла и до надымчан.

Поднял эту тему Андрей Игошев, выложив в соцсетях пост с ироничной надписью: «Все лето ремонт делали...». Речь идет о доме №2 по улице имени Зверева.

В качестве доказательств он прикрепил несколько фото, на которых отчетливо виден неприглядный фасад многоэтажки. В одних местах краска уже изрядно потрескалась, но продолжает держаться, а в других - облупилась и упала на землю.

Фото: Андрей Игошев

Кстати, по словам надымчан, данная проблема широко распространена в городе. Так, с некомпетентными мастерами столкнулись жильцы домов №1 по улице Зверева и №1 по улице Комсомольская.

В администрации Надымского района сообщили, что так это дело не оставят и заставят подрядчика выполнить восстановительные работ. Их проведут в рамках гарантийных обязательств предстоящим летом.

Фото: Андрей Игошев

Однако жителей такой ответ не устроил, поскольку бесконечными ремонтами ситуацию не исправить.

В свою очередь знающие северяне предположили, что нужно менять техзадание, потому что оно составлено неверно. Дело в том, что фасады красят кремнийорганической краской, без предварительной грунтовки прежнего слоя - краски водно-дисперсионной. А проблема в том, что эти две краски не совместимы друг с другом без подготовки основания.

Если это действительно так, то ответственность за некачественную работу должен нести не столько подрядчик, а те, кто готовили проектное задание и смету на капремонт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Надыме обновят 23 площадки для сбора ТКО и фасады шести домов. О таких планах на 2023 год сообщил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских (подробнее)