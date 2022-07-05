В Ноябрьске жильцы домов по ул. Дзержинского два года пытаются добиться переделки капремонта, после которого облезли все стены

Фото: паблик «Происшествия Ноябрьск». Один из домов по ул. Дзержинского.

В Ноябрьске жильцы домов №21 и №33 по ул. Дзержинского бьют тревогу из-за некачественного капремонта, выполненного в 2020 году. По словам людей, проделанная работа оказалось некачественной и привела к многочисленным проблемам: шпатлевка вместе с краской вздулась и отвалилась, оставив здания в неприглядном виде.

Фото: паблик «Происшествия Ноябрьск». Один из домов по ул. Дзержинского.

- При сдаче дома было много замечаний, которые обещали устранить весной 2021 года. В итоге ничего не сделали, и шпатлевка вместе с краской вздулась и отвалилась. После многочисленных звонков, обращений в соцсетях и на прямую линию мэра города нам пообещали исправить положение в сентябре, потом в октябре... В итоге дело так и не сдвинулось с мертвой точки, - рассказывает одна из жительниц.

Но, решив, что не сдадутся без боя, горожане обратились со своей проблемой к одному из депутатов. И тогда выяснилось, что был суд с участием администрации и подрядчика, по итогам которого последнего обязали устранить весь этот «ужас» по гарантии и не позднее июля 2022 года.

Фото: паблик «Происшествия Ноябрьск». Один из домов по ул. Дзержинского.

Казалось бы, что вопрос исчерпан, тем более, что работы в доме №21 уже начались, но все оказалось не так просто. Облупившуюся краску, а вместе с ней шпатлевку и грунтовку, рабочие просто отковыряли, а затем начали закрашивать образовавшиеся дырки краской, которая сильно отличается по цвету.

- На вопрос, заданный рабочим, объяснить, почему не используется шпатлевка и грунтовка, был получен следующий ответ: «Именно эти работы называются гарантийным ремонтом и по-другому делать их не будут», - продолжает рассказывает северянка.

Фото: паблик «Происшествия Ноябрьск». Один из домов по ул. Дзержинского.

Сейчас женщина задается вопросами о том, почему же власти проявляют такое неуважение к жителям города и трате средств, которые включены в коммунальные ежемесячные счета? Почему при проведении таких некачественных работ допускается приемка домов комиссиями и перевод средств подрядчику? Почему ответственные органы и специалисты оперативно не реагируют на обращения граждан и процесс затягивается на года?

Позже выяснилось, что такая проблема возникла и у жильцов других домов, а именно: № 28, 54, 54а и 54б по ул. Ленина.

Фото: паблик «Происшествия Ноябрьск». Один из домов по ул. Дзержинского.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что действительно был суд, который обязал подрядчика устранить недочеты, и решение уже вступило в законную силу. А что касается информации, озвученной женщиной, ее обязательно проверят.

- В случае некачественного выполнения гарантийных работ, вопрос с подрядчиком будет решаться в принудительном порядке при помощи судебных приставов, - сказали в мэрии.