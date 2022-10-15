Уже второй дом в Новом Уренгое покрывается льдом после капремонта фасада

Фото: группа «ЧП | ДТП | Новый Уренгой». Дом №1/4 в мкр. Дружба.

Каждый год с наступлением тепла на Ямале начинается капремонт многоквартирных домов. Так, в 2022 году в рамках региональной программы в муниципалитетах привели в порядок 247 капитальных многоэтажек, в 2021 году - 225, а еще годом ранее - 235.

Цифры не маленькие, а если учесть, что перечень работ может быть довольно большим (ремонт крыши, фасада, инженерных сетей и прочее), власти должны неустанно следить за качеством выполнения и поторапливать подрядчиков при любом промедлении, иначе они могут просто не успеть к холодам.

Но, к сожалению, так бывает далеко не всегда. Яркий тому пример - дом №1/4 в мкр. Дружба города Новый Уренгой. Вот уже два года его жильцы воюют с подрядчиком, который в 2020 году выполнял капремонта фасада. И, как уже можно было догадаться, работа оставляет желать лучшего.

- Просим помощи, так как уже нет сил бороться с подрядчиком. В 2020 году в нашем доме произвели капитальный ремонт фасада. Сначала мы были рады, но сейчас испытываем одно расстройство. Как только наступает зима, на стенах начинает появляться лед. Двери к мусоропроводу уже сломались и висят на одном крючке, без ручек, на фасаде краска облетела. Подрядчика не дозовешься, - рассказала местная жительница в соцсетях.

В качестве доказательств автор поста прикрепила фото со сломанной дверью и покрывшимся льдом углом стены.

Фото: группа «ЧП | ДТП | Новый Уренгой». Отпавшая дверь.

Фото: группа «ЧП | ДТП | Новый Уренгой». Лед на стене.

Удивительно, но все это время городские власти даже не догадывались о проблемах жильцов. То, что дом буквально разваливается на части, в мэрии узнали из поступившего запроса от «Комсомольской правды - Ямал».

- Жалоб о промерзании квартир и отслоении краски на фасаде дома не поступало ни от собственников, ни от управляющей компании. По факту данного обращения в адрес подрядчика ООО «РегионКапСтрой», выполнявшего работы, будет направлено требование восстановить окрасочный слой, а так же частично выполнить контрольное вскрытие швов для определения причины промерзания в квартирах, - сказал первый заместитель главы города Виктор Пузанов.

Что же касается починки дверей, то тут власти сняли с подрядчика все обязательства. По мнению администрации, виноваты в их неисправности только жильцы, ну и немного управляющая компания.

- Дверные блоки мусорокамер установлены согласно проектно-сметной документации. В результате халатного отношения собственников и управляющей организации они пришли в негодность, - заявил Виктор Пузанов.

И таким образом, замена дверей не является гарантийным случаем. А привести их в порядок должна управляющая компания в рамках текущего ремонта.

На первый взгляд все довольно неплохо: двери отремонтируют, фасад покрасят, вскрытие швов проведут. Живи да радуйся!

Но, как показывает практика, ликовать еще рано. И все вышеперечисленное может оказаться только началом.

Фото: Павел Филимонов. Дома №7г по ул. Молодежная.

Напоминаем, что с похожей проблемой столкнулись жители дома №7г по ул. Молодежная. После капремонта все того же фасада стены в квартирах начали покрываться плесенью и наледью. При этом власти с усердием стараются не замечать происходящего и игнорирует просьбы людей о помощи.

В адресованном мэрии запросе «Комсомолка поинтересовалась», были ли проведены какие-то работы в самой многоэтажке или квартирах перед наступлением зимы.

Ответ не содержал ничего нового. Власти лишь продублировали информацию о проведенном вскрытии швов, их утеплению и отсутствии влаги. Выходит, что за целое лето в мэрии так ничего и не предприняли, а людям вновь придется пережидать холода в заплесневелых квартирах.

Что же это получается? Администрация Нового Уренгоя не умеет выбирать подрядчиков? Экономит на капремонте домов? А может многоэтажки изначально были построены с нарушениями? Однозначного ответа на эти вопросы нет.