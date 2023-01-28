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В Надыме обновят 23 площадки для сбора ТКО и фасады шести домов. О таких планах на 2023 год сообщил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских по итогам выездного совещания.

- В прошлом году в Надыме отремонтировали 24 площадки ТКО с заменой контейнеров. В этом году сделаем еще 23 площадки во дворах домов №3, 6, 9 по улице Набережной и №2, 2/2 на Ленинградском проспекте. Также охватим семь дворовых территорий на улице Зверева, по две на Пионерской и Геологоразведчиков, по три - на Комсомольской и Строителей, - рассказал управленец.

Что касается капитального ремонта фасадов, то его проведут в доме №3/1 на улице Полярная и нескольких домах по проспекту Ленинградский - №1, 2, 3, 5, 18.

Также Дмитрий Жаромских подвел итоги снегоуборочных работ в январе. Всего за месяц было вывезено 35 530 кубометров снега.

- Вижу, что работа ведется, хотя по некоторым участкам поручил усилить работу. Пока не начались очередные снегопады, все валы должны быть вывезены с дворовых территорий, дорог и улиц. Получаю и ваши обращения, земляки, все они на контроле, - подчеркнул глава района.