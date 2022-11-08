В Тазовском подросток с разбегу выбил стекло в переполненной людьми теплой остановке

Фото: скриншот из видео. Парень выбил стекло в остановке.

В поселке Тазовский произошел случай наглого вандализма: некий подросток разбил стекло в теплой остановке по улице Пристанская, когда внутри находились люди. При этом в паре метров от павильона стоял друг хулигана, снимавший все на камеру. Разумеется, свой так называемый перфоманс ребята слили в интернет, после чего видео разлетелось по всем соцсетям и мессенджерам.

В ролике видно, как подросток в черной одежде и натянутом на голову капюшоне бежит в сторону остановки и со всей силы врезается в стекло, от чего оно рассыпается вдребезги, а ошарашенные люди разбегаются в стороны. Все это сопровождается смехом оператора и других парней, находящихся за кадром.

Пострадал ли кто-то от действий вандала - неизвестно. Но то, что он сполна получит за содеянное - факт.

- В настоящий момент проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося. Также ведется поиск лиц, причастных к инциденту, - рассказали в отделении полиции.

Надо отметить, что свою долю славы юный тазовчанин все же получил. Хоть лицо его и было скрыто, местные жители жаждут разоблачения «героя» и его прилюдного наказания.

К сожалению, теплые остановки часто подвергаются действиям вандалом. Происходит это не только в небольших поселениях, но и таких крупных городах как Губкинский, Лабытнанги и даже Салехард. В большинстве случаев злоумышленники бьют стекла, разрисовывают стены или мусорят, а еще в павильонах собираются любители выпить.